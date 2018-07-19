Ситуація в Азовському морі схожа на спектакль, – експерт

Сили на морському флоті можна зіставити 10:0 на користь Росії. Але ситуація в Азовському морі схожа на певний спектакль.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

Більш детально про ситуацію на Азовському морі в матеріалі: Бій за Азовське море: чи загрожує Україні відкриття морського фронту?

Москва на сто відсотків контролює море без єдиного пострілу і будь-якої конфронтації. Український москітний флот на веслах не може протистояти береговій охороні РФ і кораблям Чорноморського флоту, особливо, які базуються в районі Новоросійська і фактично сьогодні введені в акваторію Азовського моря,

– зазначає Жданов.

Водночас, наголошує військовий, у зв’язку із затриманням Росією суден в Азовському морі з боку України немає офіційних нот протесту, позовів до судів за порушення міжнародного морського права. Крім того, є ще і судновласники, які ревно ставляться до свого майна. Незважаючи на те, що російські прикордонники для огляду затримують судна на 6-8 годин, ніхто з власників не скаржиться.

"Росія заявляє, що оглядає судна за домовленістю з Україною. Якщо судновласники не б'ють на сполох, що їх кораблі затримують, значить, це розіграш якогось спектаклю. Не виключено, що за кілька днів ми почуємо вимогу Росії щодо введення мита для України за проходження Керченською протокою або ж, щоб Україна включила постачання прісної води в Крим", – вважає Олег Жданов.

Нагадаємо, 8 липня берегова охорона прикордонної служби ФСБ РФ перехопила в Азовському морі 7 торговельних суден, які прямували з Бердянська і Маріуполя. Петро Порошенко заявив, що Росія на окупованій нею території збільшує свою військову присутність. Завдяки її зухвалим діям погіршилася ситуація в Чорноморському регіоні та Азовському регіонах. Цілком імовірно, Кремль готує військову операцію атаки на Маріуполь, аби можна було завдати значного економічного удару по Україні.