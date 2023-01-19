Наша оборона плотная, враг не может продвигаться, – полковник ВСУ о ситуации на фронтах

Линия фронта в Луганской области преимущественно стабилизирована, за исключением участка в районе Кременной. Там продолжаются напряженные бои, каждая сторона пытается добиться внутреннего превосходства.

Отсутствие активного освещения этих операций, не говорит, что там не происходят серьезные боевые действия. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ и военный эксперт Сергей Грабский.

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В Донецкой области ВСУ держат плотную оборону

В то же время, на Донецком направлении продолжаются отчаянные боевые действия, в частности в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки. Захватчики пытаются продвинуться как можно дальше, но встречают ожесточенное сопротивление наших подразделений.

Пока не говорится о стабилизации ситуации на направлении в ближайшее время. Однако и враг не может получить какого-либо серьезного преимущества и выйти на определенное оперативное пространство.

Это невозможно. Их потери уже чрезвычайно высокие и наша оборона на этом направлении настолько плотная, что вряд ли позволит противнику продвигаться дальше,

– сообщил военный эксперт.

Грабский рассказал о ситуации на фронтах: смотрите видео

На Юге ведутся артиллерийские бои

На Юге Украины продолжается активная работа артиллерии, причем с обеих сторон. Российские оккупанты постоянно пытаются влиять на наш передний край.

Под этим влиянием противник пытается сконцентрировать достаточно сил и средств в районе Васильевки и Орехова (Запорожская область – 24 Канал) с возможным планом продвижения затем в направлении Запорожья,

– отметил военный эксперт.

В то же время украинские защитники постоянно наносят удары не только по переднему краю врага, но и оказывают огненное влияние по местам сосредоточения личного состава, базам и складам боеприпасов оккупантов.

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На левом берегу Херсонщины ВСУ наносят удары по российским захватчикам в районе Мелитополя. Украинские бойцы пытаются помешать концентрации сил россиян на всей линии фронта от Васильевки на Запорожье через Орехов и Гуляйполе и до Великой Новоселки, что в Донецкой области.

В регионе идет постоянная артиллерийская дуэль и обстрелы. Впрочем, пока это никак не отражается на карте боевых действий, поэтому мы и не видим каких-либо серьезных прорывов.

Оккупанты могут готовиться к наступлению на Харьковщину

В ближайшее время враг будет продолжать сосредотачивать силы и средства. Это вызывает определенную обеспокоенность, поэтому наши бойцы внимательно следят за тем, как оккупанты накапливают силы в районе Сватового. Вероятно, они преследуют цель проведения наступательных операций в направлении Харьковской области.

"Противник, имея возможность сосредоточить соответствующие ресурсы, может попытаться совершить прорыв в сторону Харьковской области", – предположил военный эксперт.

Угроза со стороны Беларуси

Что касается угрозы с Севера нашего государства, то пока нет оснований говорить о том, что россияне готовят наступательные действия из Беларуси. Так, в стране не заметна активная подготовка, свидетельствующая о соответствующих планах врага в ближайшее время.

На территории Беларуси проводится ряд мероприятий по боевой подготовке. Речь идет об учениях военно-космических сил России и военно-воздушных сил Беларуси, в частности на южных направлениях,

– рассказал Грабский.

По его словам, там отрабатывают определенные вопросы, свидетельствующие о том, что противных выполняет план мероприятий, которыми имеет цель повысить уровень боеспособности и боеготовности своих частей. В случае дальнейшей эскалации они могут попытаться совершить определенные прорывы.

Впрочем, о каких-либо глобальных прорывах со стороны Беларуси вообще не говорится.