В рамках эксперимента: в СИЗО разрешат пользоваться интернетом и телефоном
Источник:Кабинет Министров
Кабинет Министров поддержал инициативу разрешить лицам, взятым под стражу, пользоваться мобильными телефонами и иметь доступ к интернету. Произойдет это только в рамках экспериментального проекта.
Соответствующее решение чиновники поддержали во время заседания Кабмина 11 августа.
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Что теперь изменится
Экспериментальный проект является инициативой Министерства юстиции. В пояснительной записке говорится, что целью проекта является определить целесообразность права доступа к интернету и телефонной связи тех, кто находится в СИЗО.
В то же время такие привилегии будут платными. То есть удерживаемые лица должны будут платить за пользование интернетом и телефоном. Реализация этого проекта не требует дополнительных финансовых расходов из госбюджета.
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Ранее Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона, которым упрощается доступ адвокатов к своим подзащитным, находящимся в местах отбывания наказания или в местах предварительного заключения.
Изменения в украинских СИЗО
- В украинских следственных изоляторах создали платные камеры. С момента начала их работы и по состоянию на начало 2021 года государство заработало на них 2 миллиона гривен.
- А в июле 2020 года появилась возможность купить подарочный сертификат на пребывание в такой камере. Их общая стоимость колеблется в пределах от 1 до 12 тысяч гривен.
- Министерство юстиции внесло изменения в Правила внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний. Осужденным разрешили хранить стерильные шприцы, иглы и контрацептивы в герметичной упаковке.