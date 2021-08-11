В рамках эксперимента: в СИЗО разрешат пользоваться интернетом и телефоном

Кабинет Министров поддержал инициативу разрешить лицам, взятым под стражу, пользоваться мобильными телефонами и иметь доступ к интернету. Произойдет это только в рамках экспериментального проекта.

Соответствующее решение чиновники поддержали во время заседания Кабмина 11 августа.

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Что теперь изменится

Экспериментальный проект является инициативой Министерства юстиции. В пояснительной записке говорится, что целью проекта является определить целесообразность права доступа к интернету и телефонной связи тех, кто находится в СИЗО.

В то же время такие привилегии будут платными. То есть удерживаемые лица должны будут платить за пользование интернетом и телефоном. Реализация этого проекта не требует дополнительных финансовых расходов из госбюджета.

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Ранее Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона, которым упрощается доступ адвокатов к своим подзащитным, находящимся в местах отбывания наказания или в местах предварительного заключения.

Изменения в украинских СИЗО