Сяду за стол с Тихановской тогда, когда Путин – с Навальным, – Лукашенко
Источник:BBC
Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин не советовал ему, как общаться с представителями оппозиции. Диктатор будет говорить со Светланой Тихановской лишь после того, как российский президент сядет за стол переговоров с Алексеем Навальным.
Сейчас самопровозглашенный президент Беларуси не хочет говорить с лидером оппозиции. Об этом политик заявил в интервью.
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Путин мне ничего не советовал. Вот я с ним сейчас более часа говорил, и никаких советов с его стороны я не услышал. Я могу параллель провести – как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой (Тихановской – 24 канал) начну вести переговоры,
– сказал Лукашенко.
Навальный не оппозиционер, – диктатор
В то же время Лукашенко фактически заявил, что с Тихановской говорить не будет. Ведь он уверен, что Путин никогда не сядет за стол переговоров с Навальным. Диктатор считает оппозиционера "продажным человеком и предателем России".
В Беларуси хотят лишать оппозиционеров гражданства
Представитель белорусского министерства внутренних дел Вячеслав Орловский предложил лишать гражданства оппозиционеров, которые искали убежище за пределами родины. В таком случае люди не смогут вернуться в Беларусь, в свободном порядке, голосовать на выборах, а также участвовать в общественно-политической жизни страны.
Такие предложения Орловского противоречат закону. Ведь конституция Беларуси запрещает лишать гражданства белорусов.