Будет сюрприз от ВСУ, – Жданов прогнозирует удары по Черноморскому флоту России
Ранее россияне заявляли, что "гордость" российского флота крейсер "Москва" невозможно утопить, но ВСУ продемонстрировали, что для них нет задач, которые они не могут выполнить. И теперь военные эксперты прогнозируют новые удары по Черноморскому флоту России.
Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в стриме на своем ютуб-канале, сообщает 24 Канал. Эксперт подчеркнул, что очередь до Новороссийска, где находилась военная база Черноморского флота России еще дойдет.
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По его словам, нужно поймать момент, когда корабли-носители "Калибров" заходят в Новороссийский порт для погрузки боекомплектов, а после обстрела они идут на следующей партией ракет.
В этот момент их нужно "поймать". И тогда можно нанести удар по военно-морской базе российского ВМС в Новороссийске. Ведь корабли дрейфуют в открытом море между Новороссийским и Керчью, а там их сложнее "поймать",
– объяснил Жданов.
Военный эксперт добавил, что атака на эскадру Черноморского флота России – это вопрос времени. "А как она будет нанесена – с воздуха или по воде – увидим. Для нас с вами это будет сюрприз от Вооруженных Сил Украины", – подытожил Жданов.
Жданов прогнозирует удары по Черноморскому флоту России: видео
Что такое Черноморский флот РоссииЭто часть военно-морских сил России, расположенная в Черном море, но корабли имеют выход и к Средиземному морю. База дислокации флота расположена в Севастополе и с 2019 года ею руководит Игар Осипов. Вторая по значимости военно-морская база флота расположена в Новороссийске.
Источник: Википедия
К слову, 18 ноября СМИ сообщили об атаке на нефтяной терминал на юге России. И самое главное здесь то, что рядом с ним расположена большая база Черноморского флота России.
Также в Минобороны Великобритании отмечают, что российскому морскому командованию пришлось перенести немало операций на подлодках. Случилось это благодаря тому, что украинские военные летом атаковали базу в оккупированном Севастополе. Черноморский флот в конце октября перестал патрулировать побережье Севастополя. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.