Впервые в истории США главой аппарата Белого дома назначат женщину

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп определился с кандидатурой на должность главы аппарата Белого дома. Ее займет его советница во время первого срока.

Речь идет о Сьюзан Уайлз. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Кого Трамп назначит главой аппарата Белого дома

Как пишет издание, Сьюзан Уайлз, опытная политическая деятельница из Флориды, возглавит аппарат Белого дома во время второго президентского срока Дональда Трампа. И таким образом она станет первой женщиной на этой должности.

Сьюзи Уайлз только что помогла мне достичь одной из крупнейших политических побед в американской истории и была неотъемлемой частью моих успешных кампаний 2016 и 2020 годов,

– заверил он.

По его словам, Сьюзи – сильная, умная, инновационная, она пользуется всеобщим восхищением и уважением. Республиканец уверяет, что она продолжит работать, чтобы сделать США "снова великой державой".

"Это заслуженная честь, что Сьюзи станет первой женщиной-руководителем аппарата в истории Соединенных Штатов. Я не сомневаюсь, что она заставит нашу страну гордиться ею", – считает Дональд Трамп.

CNN также отмечает, что Уайлз выдвинула Трампу определенные условия перед тем, как согласиться на должность руководителя аппарата – главной из них был больший контроль над тем, кто может связаться с президентом в Овальном кабинете.

Во время первого срока Трампа руководители его аппарата пытались предотвратить проникновение в Белый дом неформальных советников, членов семьи, друзей и других посторонних лиц для встреч с президентом.