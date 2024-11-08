Йдеться про Сьюзан Вайлз. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

Дивіться також Що означає перемога Трампа й республіканців у Конгресі та що тепер зміниться для України

Кого Трамп призначить головою апарату Білого дому

Як пише видання, Сьюзан Вайлз, досвідчена політична діячка з Флориди, очолить апарат Білого дому під час другого президентського терміну Дональда Трампа. І таким чином вона стане першою жінкою на цій посаді.

Сьюзі Вайлз щойно допомогла мені досягти однієї з найбільших політичних перемог в американській історії та була невід'ємною частиною моїх успішних кампаній 2016 і 2020 років,

– запевнив він.

За його словами, Сьюзі – сильна, розумна, інноваційна, вона користується загальним захопленням і повагою. Республіканець запевняє, що вона продовжить працювати, щоб зробити США "знову великою державою".

"Це заслужена честь, що Сьюзі стане першою жінкою-керівником апарату в історії Сполучених Штатів. Я не сумніваюся, що вона змусить нашу країну пишатися нею", – вважає Дональд Трамп.

CNN тако зазначає, що Вайлз висунула Трампу певні умови перед тим, як погодитися на посаду керівника апарату – головною з них був більший контроль над тим, хто може зв'язатися з президентом в Овальному кабінеті.

Під час першого терміну Трампа керівники його апарату намагалися запобігти проникненню в Білий дім неформальних радників, членів сім'ї, друзів та інших сторонніх осіб для зустрічей з президентом.