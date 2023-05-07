Вариантов не осталось: на шоу Скабеевой уже готовы сдавать Мелитополь и Мариуполь

У российских пропагандистов уже очень сильно подгорает от того, что готовят оккупантам ВСУ. На шоу у Скабеевой уже готовы отдать Мелитополь и Мариуполь.

Об этом сообщает 24 Канал. А еще там ноют о теракте, мол, Украина хотела повредить самолет А-50.

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ВСУ нащупывают оборону россиян на Запорожье

В эфире российских пропагандистов откровенно боятся украинского контрнаступления. Кто-то из так называемых военных корреспондентов рассказал, что на Запорожье ситуация для россиян – стабильно напряженная. ВСУ нащупывают оборону окупантов.

ВСУ нащупывают оборону ежедневно. Нельзя говорить, что большими силами, но идет планомерное действие по разоблачению наших оборонительных рубежей по разоблачению позиций нашей артиллерии. Участились удары по тылам. Это не будет легкая прогулка, нам придется очень тяжело, будут тяжелые экзамены, возможны территориальные потери,

– ныл кто-то из окупантов.

На шоу Скабеевой уже готовы сдавать Мелитополь и Мариуполь: смотрите видео

Скабеева готова отдать Мелитополь и Мариуполь

На шоу у Скабеевой говорят о том, что не потерять Мелитополь для россиян будет огромным достижением. Это отмечает кто-то из так называемых экспертов в студии. Пропагандистка же волнуется, что уже ни о каких "увольнениях" городов Россия не говорит.

Теперь им важно удержать хотя бы то, что есть. К тому же они говорят, что для мелитопольцев лучше будет, если город останется российским. Интересно также то, с какими выражениями лиц они обсуждают это. Ощущение тотального траура, волнения и тревожности. Как хочется увидеть всех этих персонажей на скамье подсудимых.

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