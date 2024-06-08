К главной пропагандистке Кремля Ольге Скабеевой в эфир пришел гость, который начал продвигать мнение совершенно отличное от российских нарративов. Приспешнице Путина через силу пришлось согласиться и признать неприятную правду.

Оказывается западное оружие – вовсе не "хлам". А действительно угроза для оккупационной армии, пишет 24 Канал.

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Что признала Скабеева

Гость начал убеждать Скабееву и компанию, что западное оружие сильно влияет на фронт. Ведь оно мощное уничтожает оккупантов и их потери ежедневно растут. Так, с мая месяца наши защитники каждые сутки минусуют более тысячи россиян, в частности за 7 июня ликвидировали 1 210 оккупантов.

После того, как ВСУ получили снаряды от партнеров интенсивность боевых действий увеличилась. Что пришлось признать через силу кремлевской приспешнице. С "кислой миной" Скабеева заявила, что это очень "подбадривает". Но это еще не все, беспокоят ее и самолеты F-16, которые скоро появятся в Украине и россиянам будет несладко.

Мы сейчас дискутируем на то, что и самолеты (F-16 – 24 Канал) не изменят положение дел, но мы же понимаем, что в определенной степени – изменят,

– подавлено сказала пропагандистка.

Более того, в ходе дискуссии пропагандисты даже пришли к тому, что Bayraktar и HIMARS очень повлияли на ход войны. Хотя тогда россияне "заливали" совсем другое мнение. Теперь же они жалуются в ожидании ударов по России, что раньше, казалось им, никогда не произойдет.

И теперь всем россиянам и, в частности, Скабеевой лучше паковать тревожный чемоданчик в ожидании, когда война окончательно перейдет на территорию страны-агрессора.

Что еще наговорили пропагандисты