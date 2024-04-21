Это 24 Каналу прокомментировал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что российская пропагандистка была невероятно откровенна. Возможно, даже впервые в жизни.

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"Она действительно говорит правду. Она действительно говорит: "Мы вам врали, врем и будем врать. Потому что мы продажные, мы на службе у государства, у фашистского рейха, и будем продолжать врать", – подчеркнул Яковенко.

Так, например, в диссертации помощника Путина Владимира Мединского было определение – "историческая правда". Мол, это то, что "отвечает интересам государства".

Считаете вы, что "Украины никогда не было" – значит, "не будет никакой Украины". Считаете вы, что, например, "Россия всегда была Святая Русь и всегда во все времена она никогда никого не завоевывала" – значит, это и будет "правдой",

– рассказал российский оппозиционный журналист.

Он подчеркнул, что не существует никакой "исторической правды". Между тем Скабеева дала более широкую трактовку того, что нет никаких фактов, а вся информация – куплена.

"Скабеева все сказала: "Постправда", – добавил Игорь Яковенко.

Бред от Ольги Скабеевой