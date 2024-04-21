Это 24 Каналу прокомментировал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что российская пропагандистка была невероятно откровенна. Возможно, даже впервые в жизни.
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"Она действительно говорит правду. Она действительно говорит: "Мы вам врали, врем и будем врать. Потому что мы продажные, мы на службе у государства, у фашистского рейха, и будем продолжать врать", – подчеркнул Яковенко.
Так, например, в диссертации помощника Путина Владимира Мединского было определение – "историческая правда". Мол, это то, что "отвечает интересам государства".
Считаете вы, что "Украины никогда не было" – значит, "не будет никакой Украины". Считаете вы, что, например, "Россия всегда была Святая Русь и всегда во все времена она никогда никого не завоевывала" – значит, это и будет "правдой",
– рассказал российский оппозиционный журналист.
Он подчеркнул, что не существует никакой "исторической правды". Между тем Скабеева дала более широкую трактовку того, что нет никаких фактов, а вся информация – куплена.
"Скабеева все сказала: "Постправда", – добавил Игорь Яковенко.
Бред от Ольги Скабеевой
- "Рупор" Кремля Ольга Скабеева перекрутила слова Владимира Зеленского о предстоящем контрнаступлении ВСУ. Он заявил, что Украина в дальнейшем будет отвоевывать свою территорию, однако для этого нужно оружие. Пропагандистка сказала, что план контрнаступления якобы заключается в том, что украинское государство должно просто "поверить в успех, потому что другой альтернативы якобы нет".
- Скабеева поссорилась в эфире своей программы с экс-нардепом Олегом Царевым. Она сначала заявила, что Россия "не имеет друзей" в Украине. А потом – что россияне якобы "идут освобождать тех, кто дружественно относится к России". Царев заявил, что пропагандистка противоречит сама себе.
- Ранее у Ольги Скабеевой случился "припадок" из-за того, что один из гостей ее программы похвалил Валерия Залужного.