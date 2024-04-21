Це 24 Каналу прокоментував російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що російська пропагандистка була неймовірно відверта. Можливо, навіть уперше в житті.

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"Вона дійсно говорить правду. Вона дійсно каже: "Ми вам брехали, брешемо і будемо брехати. Тому що ми продажні, ми на службі у держави, у фашистського рейху, і продовжуватимемо брехати", – наголосив Яковенко.

Так, наприклад, у дисертації помічника Путіна Владіміра Медінського було визначення – "історична правда". Мовляв, це те, що "відповідає інтересам держави".

Вважаєте ви, що "України ніколи не було" – отже, "не буде жодної України". Вважаєте ви, що, наприклад, "Росія завжди була Свята Русь і завжди у всі часи вона ніколи нікого не завойовувала" – отже, це і буде "правдою",

– розказав російський опозиційний журналіст.

Він наголосив, що не існує жодної "історичної правди". Тим часом Скабєєва дала ширше трактування того, що немає жодних фактів, а вся інформація – куплена.

"Скабєєва усе сказала: "Постправда", – додав Ігор Яковенко.

Маячня від Ольги Скабєєвої