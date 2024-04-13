Скабеева перекрутила слова Зеленского: ведущая 24 Канала мощно разнесла пропагандистку

Президент Украины Владимир Зеленский дал два интервью иностранным изданиям, где заявил о подготовке к контрнаступлению. Он отметил, что наша страна в дальнейшем будет отвоевывать свои территории, но для этого нужно оружие. На такие заявления сразу отреагировали российские пропагандисты.

Кроме этого, украинский глава отметил, что контрнаступление будет успешнее, чем летом 2023 года, что не могло не напугать путинский режим. В частности “рупор” Кремля Ольга Скабеева, пользуясь привычной практикой, взялась перекручивать слова президента Украины, передает 24 Канал.

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Что сказала пропагандистка

Традиционно Скабеева начала убеждать, что власть в Украине незаконная, а в президентском кресле якобы сидит наркоман. В такие небылицы не верит никто, однако пропагандисты почему-то их продолжают.

Далее Скабеева перешла к словам Зеленского, которые полностью перекрутила и подала в выгодный для себя способ. Она настаивала, что план контрнаступления заключается в том, что Украина должна просто "поверить в успех, потому что другой альтернативы якобы нет".

Пропагандистка не останавливалась и еще много говорила о западном оружии и деньгах. Наверное, не может смириться с тем, что Украину поддерживает весь мир, а на Россию только накладывают новые и новые санкции.

Отдельно Скабеева вспомнила о болезненной для Кремля теме – переговорах. Она удивилась, почему Украина до сих пор на них не согласилась, наверное, "забыла" обо всех преступлениях оккупантов и твердой позиции Украины – не садиться за стол переговоров, пока Россия не выполнит всех условий.

Далее Скабеева фантазировала о Харькове и получении TAURUS от Германии. Она даже не отрицала, что Украина не отдаст Харьков, а потом цинично добавила, что город якобы не имеет стратегического значения для Украины. Относительно оружия, то пыталась успокоить россиян, якобы дальнобойных ракет нам не дадут.

Какая же черн*ротая тв*рина. Когда она говорит о том, что Харьков потерял для нас стратегическое значение, то хочется посетить ее в студии и что-то сделать. Ведь российские оккупанты ежедневно обстреливают город, используют баллистику, все ракеты С-300, КАБы, поэтому не знаю, что будет делать дальше Россия, но нам надо защитить Харьков. Потому что захватить город врагу не удастся, а разрушить его – он может,

– прокомментировала ведущая 24 канала Анастасия Норицына.

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