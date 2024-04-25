"Дональд переобулся": Скабеева обвинила Трампа в бездействии во время голосования Конгресса

Российская пропагандистка Ольга Скабеева возмущена поведением бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Ей не понравилось то, что он, к ее удивлению, никак не помешал принятию Конгрессом США пакета помощи для Украины.

Очевидно для российских пропагандистов позиция Трампа, который не вмешался и не препятствовал принятию дополнительного финансирования для Украины, стала настоящей неожиданностью. По их словам, он теперь переобулся, передает 24 Канал.

Смотрите также Путину испортили настроение перед инаугурацией: в России растеряны из-за предоставления Украине ATACMS

"Переобулся и сдулся"

Не успели россияне оправиться от принятия и подписания закона о предоставлении пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню от США, как теперь шоком для пропагандистов страны-агрессора стало то, что Трамп "не вмешался" в голосование Конгресса во время обсуждений вышеупомянутого вопроса.

Одна из главных рупоров Кремля Ольга Скабеева во время прямого эфира пропагандистского шоу заявила, что Трамп якобы "переобулся и сдулся". Она возмутилась тем, что бывший президент Соединенных Штатов не сделал ни одной попытки давления на республиканцев, в тот момент, когда решалась дальнейшая судьба пакета поддержки.

Дональд в субботу переобулся и поддержал спикера Конгресса Майка Джонсона. В день голосования спрятался в тихом месте Мар-а-Лаго и не оказывал давления на республиканцев. Не сказав против помощи Украине вообще ни одного слова. То есть Дональд получается сдулся,

– заявила Скабеева.

Не обошлось и без обвинений в сторону американцев. Такую "позицию Трампа" она объяснила тем, что у него скоро выборы на пост президента США, где хорошо работают "опросы общественного мнения". Скабеева напомнила, что Россия является главным врагом для американцев.

Скабеева разочаровалась в Трампе: смотрите видео

Скабеева вопила на росТВ из-за помощи США

"Рупор" Кремля Ольга Скабеева уже нарисовала карты городов, куда ВСУ "будут" битьи ATACMS. Скабеева высказалась, что эти ракеты достигают Белгорода, Курска, Воронежа, Брянска, Липецка, Орла, Ростова-на-Дону.

Она заявила, что американские источники сообщили о том, что оружие будет доставлено Украине до конца апреля и "теперь украинцы достают" до этих территорий России. Однако в очередной раз Скабеева решила стать "просветителем правды" и начала обвинять США.

Стоит отметить, что в перечне российских городов, по которым ВСУ "точно будут" наносить удары, по словам пропагандистов, есть временно оккупированный Севастополь, Донецк и Луганск. Однако оккупированные территории – законные цели украинских военных.