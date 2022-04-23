В Скадовске россияне развернули батарею С-300ВМ: под Николаевом обстреливают позиции ВСУ

Россия и Украина активно используют данные аэроразведки для военных действий, в том числе ракетных ударов или обстрелов из артиллерии. Ввиду желания россиян захватить Николаев они решили усилить противовоздушную оборону в этом районе.

Юг Украины остается важным плацдармом для россиян. Ведь это блокирует выход Украины к морю, а оккупантам открывает возможность дойти до Одессы и оккупированной территории Молдовы – Приднестровья. О таком намерении российское военное руководство уже заявляет открыто.

К теме В Генштабе ВСУ не исключают вероятность использования Приднестровья в войне с Украиной

Украинцы активно дают отпор врагу на Таврийском и Южнобужском направлениях. Наши войска эффективно используют беспилотники для разведки и корректировки артиллерии, чем наносят российским захватчикам немало потерь.

Чтобы бороться с этим, оккупанты решили усилить свою систему противовоздушной обороны. Для этого в районе Скадовска развернули батарею С-300ВМ. Среди ее назначений – поражение современных и перспективных самолетов тактической и стратегической авиации, самолетов радиолокационного дозора и наведения, разведывательно-ударных комплексов, а также баллистических ракет малой и средней дальности.

В целом же на Юге Украины враг пытается продвинуться в направлении города Николаев, из-за чего производит обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. На Таврийском и Южнобужском направлениях действует группировка войск противника, состоящая из отдельных подразделений 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых войск черноморского флота Южного военного округа и воздушно-десантных войск.

Враг основные усилия сосредотачивают на улучшении своего тактического положения и удержании занимаемых рубежей.