Південь України залишається важливим плацдармом для росіян. Адже це блокує вихід України до моря, натомість окупантам відкриває можливість дійти до Одеси та окупованої території Молдови – Придністров'я. Про такий намір російське військове керівництво вже заявляє відкрито.

До теми У Генштабі ЗСУ не виключають ймовірність використання Придністров'я у війні з Україною

Українці активно дають відсіч ворогу на Таврійському та Південнобузькому напрямках. Наші війська ефективно використовують безпілотники для розвідки та коригування артилерії, чим завдають російським загарбникам чимало втрат.

Щоб боротися з цим, окупанти вирішили посилити свою систему протиповітряної оборони. Для цього у районі міста Скадовськ розгорнули батарею С-300ВМ. Серед її призначень – ураження сучасних та перспективних літаків тактичної та стратегічної авіації, літаків радіолокаційного дозору та наведення, розвідувально-ударних комплексів, а також балістичних ракет малої та середньої дальності.

Загалом же на Півдні України ворог намагається просунутися у напрямку міста Миколаїв, через що проводить обстріли позицій Збройних Сил України. На Таврійському та Південнобузькому напрямках діє угруповання військ противника, що складається з окремих підрозділів 8-ї та 49-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу, берегових військ чорноморського флоту Південного військового округу та повітряно-десантних військ.

Ворог основні зусилля зосереджує на покращенні свого тактичного положення та утриманні займаних рубежів.