Штурмовой полк "Скала" переходит под оперативное руководство корпуса "Азов"

425-й отдельный штурмовой полк "Скала" переходит под оперативное руководство 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов". В то же время это не означает вхождение полка в структуру корпуса.

Об этом в эфире "БутусовПлюс" сообщил начальник отдела по связям с общественностью полка Алексей Братущак.

Что известно о новом формате работы подразделений?

По его словам, в настоящее время рассматривается возможность объединения подразделений "Скалы", которые сейчас выполняют задачи на разных направлениях, для их дальнейшей работы в рамках одного боевого распоряжения.

Судя по тому, что мы видим, сейчас идет процесс объединения всех наших разбросанных батальонов и сводных отрядов, чтобы в дальнейшем мы выполняли задачи на одном участке фронта. На данный момент мы выполняем боевое распоряжение под оперативным руководством корпуса "Азов",

– сказал Братущак.

Он уточнил, что пока подразделения полка не переводятся непосредственно в состав "Азова". В то же время воинские части, батальоны и сводные отряды "Скалы", действующие на разных участках фронта, могут быть объединены для выполнения совместной боевой задачи.

Ранее появилась информация о возможном переводе военнослужащих 425-го ОШП в другие подразделения. Соответствующие распоряжения могли поступить около недели назад, а военных планировали распределить примерно между десятью различными подразделениями. Речь может идти примерно о 2 тысячах военнослужащих.

В самом полку заявили, что продолжают выполнять боевые задачи на определенных направлениях, и ни одно из его подразделений не было отведено с позиций.

Если командование ВСУ принимает решение усилить ими другие бригады, мы воспринимаем это как вклад "Скалы" в укрепление всей обороны государства. Мы были, есть и остаемся пехотой Вооруженных Сил Украины. Наша обязанность – не обсуждать приказы, а выполнять их,

– отметили в полку.

Напомним, что штурмовые полки Сухопутных войск с 26 июля временно не получают новых военнослужащих из батальонов резерва и через ТЦК. Соответствующее распоряжение связано с проверкой Генерального штаба по вопросам комплектования воинских частей и справедливости распределения личного состава.

Ограничения касаются также перевода военных из других подразделений, при этом сохраняется возможность возвращения отдельных военнослужащих после самовольного оставления части через приложение "Армия+".

В 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" подтвердили приостановку пополнения новобранцами и заявили, что поддерживают проверку Генштаба. Ранее сообщалось, что отдельные штурмовые подразделения, в частности "Скала" и 225-й ОШП, имели значительно более широкие возможности для пополнения личным составом, чем другие штурмовые части.