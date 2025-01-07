Ситуация в 155 бригаде позорная, но неоднозначная, – член комитета Рады по нацбезопасности

Соломия Бобровская заявила, что ситуация со 155 отдельной механизированной бригадой "Анна Киевская" не была такой однозначной. Она отметила, что проблемы с укомплектованием и самовольным оставлением службы военными не являются уникальными для этой бригады.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на члена парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и нардепа от фракции "Голос" Соломию Бобровскую в комментарии Суспильному. Она поделилась, что многие бойцы 155 бригады были переведены в другие роды и виды сил.

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Как в комитете нацбезопасности прокомментировали ситуацию со 155 бригадой

Бобровская заявила, что ситуация с 155 ОМБР "Анна Киевская" не была такой однозначной, как ее описал ранее журналист Юрий Бутусов.

Она неприятная, она позорная. Но такая ситуация касается большинства бригад. Эти бригады, резервы, которые сформировались, они на первых месяцах своего формирования сразу же становились донорами для боевых бригад. Хотим напомнить, что наша мобилизация она имеет целью пополнение бригад, которые выполняют сегодня свои боевые задачи на фронте. Соответственно, когда мы готовим бригаду, это не та история, когда призвали тысячи людей, и их никто не трогает. Нет. Очень часто их забирают и отправляют в другие бригады,

– заявила нардеп.

По ее словам, похожая ситуация была и со 155 бригадой, поскольку перед отправкой на обучение во Францию командование предупреждало, что военные не были готовы к этой поездке.

"И была просьба отсрочить эти выезды, чтобы доукомплектовать и подобрать людей. Иногда когда подбираете людей за месяц до выезда и у вас просто нет физических возможностей тех, которые соответствовали бы всем стандартам. Я бы не винила просто кого-то. Вина людей на местах только в том, что возможно надо было чаще, громче об этом говорить, но армия это немного другая история чем бизнес, и гражданский подход к решению проблем. Это касается абсолютно всех бригад. А 155 бригада обнажила определенные моменты всех новых соединений резерва", – отметила Бобровская.

На заседание комитета будут приглашены все стороны этой ситуации

В комментарии "Радио Свобода" Бобровская заявила, что комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки пригласит на свое заседание все стороны по делу 155 бригады. Также она отметила, что на днях в профильном комитете состоялось совещание относительно случаев самовольного оставления частей военными.

Держим руку на пульсе, я попросила председателя комитета поднять этот вопрос. Я также разговаривала с командующим ОК "Запад" отдельно. И вчера у нас было совещание по поводу СОЧ, что заняло весь день, фактически, это обсуждение. На ближайшее заседание мы хотим пригласить стороны этой истории, и послушать, для того, чтобы принять решение или порекомендовать,

– рассказала нардеп.

По ее словам, расследование случаев СОЧ сейчас проводят несколько структур, в частности ОК "Запад" и Минобороны. Бобровская также добавила, что значительное количество военных из 155 бригады было приказано перевести в другие виды сил и родов войск.