Пренебрежение, которое убивает: почему кейс Алхим – больше, чем очередной скандал

13 мая я подала депутатское обращение в СБУ и Нацполицию с требованием дать правовую оценку публичным поступкам и высказываниям блогера Анны Алхим. Как по мне, они имеют все признаки нарушения не только морали, но и законодательства.

Не язык, а смыслы: как российские нарративы маскируются под развлечения

Когда еще обращение было в закрытой системе Верховной Рады – СЕДО, – телефон начал "разрываться" от звонков агрессивных незнакомцев, а впоследствии я получила угрозы в WhatsApp. К этой информации имели доступы только народные депутаты, их помощники и работники аппарата Верховной Рады, а это также уголовная ответственность. Кто "слил" эту информацию из системы документооборота Рады – неизвестно. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

К теме Пока кто-то держит эту страну – не ломай ее своим языком

За несколько дней полиция открыла три уголовных производства, в том числе, и из-за угроз:

по статье 161 Уголовного кодекса Украины – нарушение равноправия граждан;

по статье 346 – угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля;

по статье 111 – государственная измена.

Экспертные проверки сейчас проводит и СБУ.

Но это не является большим поводом для утешения. Потому что Анна Алхим с ее пренебрежением к Украине и всему украинскому – это яркая представительница целого слоя граждан Украины. Об этом не принято говорить. Но речь идет не об одном человеке. Алхим – лишь лицо целого явления, симптом более глубокой проблемы: откровенного пренебрежения к украинскому языку, культуры, и самой государственности.

Такое пренебрежение – неединичное. Оно живет среди нас, набирает просмотры, предпочтения, сотни тысяч подписчиков. А дальше – действий, что во времена полномасштабной войны стоят человеческих жизней: порча имущества военных, закладки взрывчатки, наведения российских ракет, шпионаж и тому подобное.

Такие криэйторы, как Алхим, прекрасно умеют управлять вниманием людей, создавая контент, апеллирующий к наиболее низменным потребностям аудитории. Но одно дело – позволять публике копаться в собственном грязном белье. И совсем другое – демонстративно возвеличивать врага, порочить память украинских защитников и во время войны за само существование украинской нации откровенно презирать украинский язык и культуру.

Для тех, кто апеллирует к языковому вопросу, хочу отдельно подчеркнуть: дело касается тех смыслов, что транслирует Алхим в своем контенте, а не языка, на котором этот контент создается.

Например, Алексей Арестович, который распространял подобные нарративы и по высказываниям которого я также обращалась в правоохранительные органы, сегодня находится под санкциями СНБО.

Оружие у нас в руках – это внимание

Присутствие подобных людей в информационном пространстве отравляет мозги, деморализует и играет только на руку врагу. Поэтому очень важно, чтобы каждый из нас не питал эту гидру своим вниманием. Не смотрел, не посылал друзьям, не обсуждал.

Простой пример: ни одна новость о важном для государства и общества законопроекте не привлечет и щепотки того внимания, которое привлекают новости в ходе дела Алхим.

Наше внимание важно. Сегодня, во время безумной информационной борьбы с очень сильным врагом, наше внимание – также наше оружие. Мы должны быть ответственными и пользоваться им с умом. Язык – это об идентичности, а идентичность – это о безопасности и свободе. Сегодня каждый украинец и украинка работают ради справедливого мира, многие ради него погибают, их дети остаются сиротами. Поэтому нам особенно больно слышать любые российские нарративы в любом виде и форме.

Несмотря на всю боль, украинцы едины. Стиснув зубы, мы все вместе дойдем до крепкого государства в Европейском Союзе и получим себе гарантии безопасности. Поэтому там так важно определиться и понять, кто с нами, а кто против нас.