"Не знал, что происходит в стране": белоцерковец попросил прощения за пение о Москве
В Белой Церкви мужчина в караоке решил спеть песню о Москве и, когда ему сделали замечания, стал ругаться. Как ни странно, с извинениями житель Киевской области не заставил себя ждать.
В пятницу, 19 мая, в одном из развлекательных заведений Белой Церкви было невесело. Мужчина решил спеть песню россиянина Гарика Сукачева, что входит в базу "Миротворец". Уже через 2 дня появились ролики с извинениями.
Об этом Пели песню о Москве и ругались: в караоке Белой Церкви разразился громкий скандал
Извинения и повестка
Отметим, что мужчине также вручили повестку – он обязан теперь явиться в территориальном центре комплектования в соответсвующее время.
Я хочу принести извинения за совершенные мной действия недопустимого характера. Уважаемые украинцы, белоцерковцы, военнослужащие и их семьи, приношу искренние извинения за свое поведение. Со всем уважением заявляю, что я не имел цели кого-то оскорбить, однако случилось то, что случилось,
– сказал главный герой скандала.
Также он извинился перед девушками, с которыми у него произошел конфликт в караоке-баре. Мужчина пообещал, что такое больше никогда не повторится, ведь он уважает, любит Украину и будет делать все ради победы.
В то же время мужчина поблагодарил представителям Ассоциацию ветеранов, что ему "помогли понять, что происходит в стране".
Белоцерковец извинился за спровоцированный конфликт: смотрите видео на телеграме 24 Канала
Больше о скандале
- Следует сказать, что на позорное поведение мужчины обратили внимание молодые девушки. Они подошли к нему, чтобы сделать замечание, однако белоцерковец начал ругаться и заявлять, что якобы вправе петь все что угодно.
- Вместе с тем одна из этих девушек имеет любимого, защищающего наше государство от оккупантов. Ей особенно было обидно за то, что позволял себе мужчина.
- Кроме того, персонал этого развлекательного заведения не стал на сторону молодых женщин. Объяснили в караоке это тем, что якобы к ним часто "приходят военные, поющие русские песни".
- Не обошлось в этой ситуации, как ни странно, без представителей правоохранительных органов, приехавших в бар по вызову девушек, чтобы выяснить ситуацию.
Детали скандала в Белой Церкви: смотрите видеоОбратите внимание! С лета прошлого года в Украине действует закон №7273-д, запрещающий русскую музыку в медиапространстве и общественных местах. Очевидно, караоке-бар – это общественное место.