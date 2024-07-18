В МИД прокомментировали скандал с детским летним лагерем в Испании

Консул Консульства Украины в Малаге вместе с представительницей Верховной Рады по правам человека посетили детский лагерь "STAR TIME" в Испании. Ранее дети пожаловались на ужасные условия отдыха в лагере.

Ранее стало известно, что в лагере дети находятся в помещениях с нарушением санитарных норм, не имеют доступа к туалету, питьевой воды, еды и средств гигиены. Детей разместили в полиэтиленовых палатках, в которых невозможно находиться в жару, из-за чего им стало плохо,

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В МИД отреагировали на скандал с детским лагерем

Консул и представитель Верховной Рады провели встречу с владельцем лагеря и установили, что часть глемпингов действительно не были до конца обустроены в соответствии с санитарными нормами. В частности в некоторых из них не были установлены душевые кабины и санузлы, нарушался температурный режим.

По результатам проведенной беседы, руководитель заведения взял обязательство до 9 июля устранить недостатки и обеспечить надлежащие условия. Об этом был составлен отдельный протокол мониторингового выезда,

– говорится в комментарии МИД.

Во время повторных визитов в лагерь 11 и 13 июля было проверено выполнение этой договоренности. По словам МИД, владелец лагеря сдержал слово и исправил недостатки. На время повторных проверок все глемпинги были полностью введены в эксплуатацию, в них установлены душевые кабины, санузлы и кондиционеры.

Помещение для игр и отдыха было оборудовано кондиционером. Отдельно были закуплены дополнительные вентиляторы. Помещения также регулярно убирались, обеспечивалась охрана лагеря, в частности с использованием видеокамер.

Кроме того, были созданы колл-центр и прямой канал общения в режиме реального времени между родителями и воспитателями.