Раніше стало відомо, що у таборі діти перебувають у приміщеннях з порушенням санітарних норм, не мають доступу до туалету, питної води, їжі та засобів гігієни. Дітей розмістили у поліетиленових наметах, в яких неможливо перебувати в спеку, через що їм стало зле,

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В МЗС відреагували на скандал з дитячим табором

Консул та представниця Верховної Ради провели зустріч з власником табору та встановили, що частина глемпінгів дійсно не були до кінця облаштовані відповідно до санітарних норм. Зокрема у деяких з них не були встановлені душові кабіни та санвузли, порушувався температурний режим.

За результатами проведеної бесіди, керівник закладу взяв зобов’язання до 9 липня усунути недоліки та забезпечити належні умови. Про це був складений окремий протокол моніторингового виїзду,

– йдеться в коментарі МЗС.

Під час повторних візитів до табору 11 та 13 липня було перевірено виконання цієї домовленості. За словами МЗС, власник табору дотримався слова та виправив недоліки. На час повторних перевірок усі глемпінги були повністю введені в експлуатацію, у них встановлені душові кабіни, санвузли та кондиціонери.

Приміщення для ігор та відпочинку було обладнане кондиціонером. Окремо були закуплені додаткові вентилятори. Приміщення також регулярно прибиралися, забезпечувалася охорона табору, зокрема з використанням відеокамер.

Крім того, були створені колл-центр та прямий канал спілкування в режимі реального часу між батьками та вихователями.