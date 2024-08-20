Третья штурмовая бригада отреагировала на лживые заявления Дмитрука о действиях ВСУ в Курской области

Нардеп Артем Дмитрук недавно в очередной раз отличился пророссийским заявлением, в котором раскритиковал операцию в Курской области. Третья штурмовая бригада прокомментировала такие вражеские нарративы со стороны украинского чиновника.

Пророссийский Дмитрук заявил о якобы "мародерстве" и "издевательствах над гражданскими". Более того, он сравнил украинских защитников с немецкими фашистами. Майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин дал достойный ответ скандальному нардепу.

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Что заявили в Третьей штурмовой бригаде

Максим Жорин, комментируя сообщение Дмитрука, напомнил, что он не может "безнаказанно распространять откровенно российские нарративы". И заметил, что до начала полномасштабного вторжения Россия активно развивала в Украине свои движения вроде партии Анатолия Шария или Ильи Кивы.

Военный утверждает, что в Украине снова появились пророссийские проекты, которые финансируются из России. И, напомнив о судьбе Ильи Кивы, который 6 декабря 2023 года был ликвидирован в Подмосковье, заявил, что "помогает спрогнозировать возможные варианты развития событий".

Могу предположить, что скоро их ждет такая же судьба, ведь неравнодушных патриотов по всей Украине достаточно. Когда правоохранительные органы не обеспечивают своевременную реакцию, инициативу берет улица. Замечу, что я не угрожаю, а просто помогаю спрогнозировать возможные варианты развития событий дальше,

– заявил майор.

К слову, одним из первых отреагировал на публикацию Дмитрука волонтер Сергей Стерненко. Он отметил, что пророссийский нардеп обязательно должен быть наказан. К слову, Игорь Лаченков считает, что такие сообщения Дмитрука – это государственная измена. Украинцы считают, что пророссийский чиновник не должен работать в Верховной Раде.