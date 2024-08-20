Проросійський Дмитрук заявив про нібито "мародерство" та "знущання з цивільних". Ба більше, він порівняв українських захисників з німецькими фашистами. Майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін дав гідну відповідь скандальному нардепу.

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Що заявили у Третій штурмовій бригаді

Максим Жорін, коментуючи допис Дмитрука, нагадав, що він не може "безкарно поширювати відверто російські наративи". Та зауважив, що до початку повномасштабного вторгнення Росія активно розбудовувала в Україні свої рухи на кшталт партії Анатолія Шарія або Іллі Киви.

Військовий стверджує, що в Україні знову з'явились проросійські проєкти, які фінансуються з Росії. Та, нагадавши про долю Іллі Киви, який 6 грудня 2023 року був ліквідований в Підмосков'ї, заявив, що "допомагає спрогнозувати можливі варіанти розвитку подій".

Можу припустити, що скоро на них чекає така сама доля, адже небайдужих патріотів по всій Україні достатньо. Коли правоохоронні органи не забезпечують вчасну реакцію, ініціативу бере вулиця. Зауважу, що я не погрожую, а просто допомагаю спрогнозувати можливі варіанти розвитку подій далі,

– заявив майор.

До слова, одним із перших відреагував на публікацію Дмитрука волонтер Сергій Стерненко. Він наголосив, що проросійський нардеп обов'язково має бути покараний. До слова, Ігор Лаченков вважає, що такі дописи Дмитрука – це державна зрада. Українці вважають, що проросійський посадовець не має працювати у Верховній Раді