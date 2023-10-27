Откупа не нужно: "Ангелы Азова" отреагировали на инцидент на форуме Young Business Club

Патронатную службу "Ангелы Азова" пригласили выступить на форуме молодых предпринимателей Young Business Club в Киеве. По словам руководительницы "Ангелов" Елены Толкачевой, на мероприятии она столкнулась "с наглостью и грубостью".

О неприятном случае Толкачева рассказала на своей странице в Instagram. В Young Business Club принесли извинения, как отреагировала Патронатная служба "Азова", передает 24 Канал.

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Бизнесменов пугает военная форма

В тот день "Ангелов Азова" организация "Young Business Club" пригласила на мероприятие. Военные могли бы рассказать о своей деятельности бизнесменам, которые, возможно, захотели бы помочь. Однако приглашение с благотворительной целью превратилось в скандал, когда через 30 минут после начала мероприятия к руководительнице "Ангелов" Елене Толкачевой подошла одна из представительниц организаторов и попросила "спрятаться где-то в углу", потому что бизнесменов якобы пугает военная форма.

Толкачева подчеркнула, что координатор вела себя нагло и грубо. Впоследствии руководительницу "Ангелов" вместе с ее коллегами просто вывели из помещения, где проходил фуршет.

Организаторы хотели "замять ситуацию"

Основатель сообщества "Young Business Club" Андрей Остапчук не оставил этот инцидент без внимания и попросил прощения у военных "Азова". Он подчеркнул, что позиция координатора не соответствует позиции клуба и его участников. Кроме того, Остапчук заявил, что лично позвонил Толкачевой и извинился.

В то же время глава Патронатной службы Толкачева рассказала, что через несколько минут, как она опубликовала видео, ей звонили организаторы.

Они предлагали замять как-то эту ситуацию, хотели, чтобы мы убрали видео, хотели пообщаться, записать общее видео, что мы якобы нашли общий язык. Но я не могла принимать решения сама, потому что оскорбили не меня саму, не "Азов", а всех военных. Это было бы неправильно по отношению к военным и украинскому обществу в целом, потому что реакция была очень бурная,

– заявила руководитель "Ангелов".

"Откупа не надо"

Тем временем Патронатная служба "Азова" опубликовала официальную позицию по поводу инцидента. Там подчеркнули, что не примут никакой "благотворительности" от клуба под видом "откупа".

Благотворительный фонд "Ангелы Азова" не собирается приобщаться к совместному сбору средств с Young Business Club или получать какую-либо другую помощь под видом "откупа",

– отметили в "Азове".

Военные подчеркнули, что такое сотрудничество их "не интересует" и "унижает их достоинство".