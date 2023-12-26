Учила лечить грязями и "русской баней": в ИФНМУ завершили проверку относительно преподавателя

В Ивано-Франковском медуниверситете завершили служебную проверку относительно преподавателя "Физической реабилитации при коморбидной патологии". Студенты жаловались, что она использовала российскую литературу, восхваляла СССР, а еще учила лечить грязями и "русской баней".

Комиссия рекомендовала отстранить преподавательницу от проведения лекций и объявить выговор. Решение было обнародовано на сайте университета 25 декабря.

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Скандал в Ивано-Франковском медуниверситете

В университете рассказали, что соответствующую комиссию создали 19 декабря. Чтобы установить все детали, ознакомились с жалобой студентов образовательно-профессиональной программы "Физическая терапия, эрготерапия". Также с заявлением от остальных 5 студентов, указавших, что информация, приведенная в жалобе, "не соответствует действительности".

Комиссия провела встречу со студентами, подавшими жалобу, в присутствии представителей деканата и студенческих организаций, получила письменное объяснение от преподавательницы.

В методических указаниях к проведению практических занятий по "Физической реабилитации при коморбидной патологии" в перечне дополнительной литературы была обнаружена ссылка на русскоязычную. В университете подчеркнули, что это неэтично и есть вопросом морали, которая идет в разрез с образовательным законодательством Украины.

Сама преподавательница заверила, что якобы использовала учебник "Физической терапии" 1984 года на русском, "в целях демонстрации учебной литературы того времени, а не как рекомендацию для обучения или подготовки к практическим занятиям".

Рекомендовано отстранить ассистента от преподавания учебных дисциплин на ОПП "Физическая терапия, эрготерапия" в связи с несоответствием Лицензионным условиям и привлечь к дисциплинарной ответственности с объявлением выговора,

– отметила комиссия.

К моменту проверки диплома Ассоциации гастроэнтерологов России за занятое преподавательницей призовое место за публикацию научной работы 2015 года не обнаружили.

Комиссия также рекомендовала обновить учебно-методический комплекс для выборочной учебной дисциплины "Физическая терапия при коморбидной патологии" с использованием соответствующих принципам доказательной реабилитации тем. Также запретить использование неактуальной (устаревшей) литературы при преподавании учебных дисциплин на "Физической терапии, эрготерапии".

Кроме того, заместителю ректора по воспитательной работе порекомендовали провести работу с преподавателями по воспитанию молодежи в духе патриотизма и уважения государственных ценностей через утверждение украинской национальной и гражданской идентичности.

Заметим, что эта ситуация получила огласку 19 декабря, когда исполнительный директор благотворительного фонда "Свои" сделала сообщение в фейсбуке. Леся Литвинова обратилась к министру здравоохранения.

Тогда Виктор Ляшко отметил: "Сейчас приведу кое-кому резкость на изменения, которые произошли в стране в подходах к оказанию реабилитационной помощи в сфере здравоохранения".