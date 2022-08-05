В Берлине запретили выставку уничтоженной в Украине российской техники, потому что "в ней погибли люди"

В Европе проходит выставка разбитой в Украине российской техники, инициированная, в частности, украинским Минобороны. Однако в Берлине категорически отказались выставлять российский металлолом.

Управление городского округа Берлина объяснило отказ тем, что выставка "затрагивает внешнеполитические интересы "Германии, а в экспонатах" могли погибнуть люди ". При этом ранее эта выставка спокойно прошла, в частности, в Польше .

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Берлин не хочет принимать украинскую выставку уничтоженной российской техники

Управление городского округа столицы Германии продолжает отказывать в разрешении на проведение выставки разбитой на войне в Украине российской техники. Организаторы, среди которых, в частности, и немецкие культурные деятели, хотели поставить экспонаты перед посольством россии в Берлине.

Во властном представительстве округа обосновали отказ опасением, что в подбитых российских танках " вероятно, погибли люди ", а также тем, что такая выставка касается "внешнеполитических интересов" Германии.

На негативное решение управления городского округа отреагировал пока действующий посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он отметил, что отказ действительно скандальный , и призвал канцелярию, а также непосредственно городского голову Берлина Франциску Гиффай пересмотреть сомнительное решение.

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Уничтоженная военная техника россии, которую хотят выставить в центре Берлина, должна дать людям в Германии близкое ощущение жестокости этой войны на уничтожение. Поэтому украинцы шокированы тем, что Управление городского округа отклонило прошение на разрешение абсолютно слабым обоснованием.

– заявил Мельник.

Добавим, что инициаторы организации выставки в Берлине, немцы Энно Лензе и Виланд Гибель из музея Berlin Story Bunker, подали заявку на реализацию проекта в Управление городского округа еще в конце июня. Андрей Мельник подчеркнул, что украинское посольство всеми силами пытается поддержать этот важный проект.

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