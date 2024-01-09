Скандал с Гринкевичем: Козицкий объяснил, имеет ли он отношение к аферам предпринимателя

Игоря Гринкевича обвиняют в хищении денег для нашей армии. И поскольку сетью активно распространяется фото, на котором он вместе с Максимом Козыцким, глава Львовской ОВА пролил свет на связи с бизнесменом.

Максим Козицкий отметил, что на фотографии он, руководитель Львовского областного совета Юрий Холод, а также Игорь Гринкевич во Львовской ОВА. На фото они подписывают меморандум о сотрудничестве. И поскольку этот кадр разлетелся по сети, глава ОВА решил "прояснить несколько важных моментов".

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Отрицал отношение к возможным противоправным действиям

В первую очередь, отмечаю: ни я, ни Львовская областная военная администрация не имеем никакого отношения к возможной противоправной деятельности Игоря Гринкевича на закупках Минобороны,

– подчеркнул Козицкий.

Он отметил, что если это действительно было, то правоохранительным органам и суду нужно дать правовую оценку Игорю Гринкевичу и всем, кто с ним сотрудничал. И что все в таком случае должны быть максимально наказаны.

Также Козицкий уверяет, что глава ОВА не знакомил Гринкевича с должностными лицами Минобороны и "никаким образом не способствовал его сотрудничеству с МОУ".

Встречался с Гринкевичем трижды

А фотографию, которую распространяют сетью, он сделал во время подписания трехстороннего меморандума между Львовской ОВА, БО "Благотворительный фонд "HOPE.UA", который представлял Игорь Гринкевич, а также Львовским облсоветом.

Поскольку "HOPE.UA" является достаточно большой и известной благотворительной организацией и пока к ней никаких претензий нет, то у меня не возникало никаких сомнений в ее деятельности,

– отметил Козицкий.

Меморандум предусматривает создание областного центра социальной реабилитации детей. По словам Козицкого, его деятельность будет направлена на помощь детям с посттравматическим стрессовым расстройством или травмой войны.

Проект действительно нужен в нынешних условиях. Реставрационно-ремонтные работы на 70% должен был профинансировать "HOPE.UA", путем привлечения средств иностранных доноров и на 30% – ЛОВА, путем привлечения средств из областного бюджета,

– отметил он.

Глава ОВА отметил, что в прошлом месяце "HOPE.UA" подавалась на грант от Нидерландов по этому проекту на сумму более 4 миллионов долларов. Результаты должны быть известны в феврале 2024 года. Как подчеркнул Козицкий, финансирование от доноров не только предусматривает четкое заполнение формальностей заявки, но и строгую отчетность.

Если на этом этапе у кого-то есть информация о возможных противоправных или мошеннических умыслах "HOPE.UA" в лице Игоря Гринкевича или других лиц, представляющих этот фонд, то прошу сообщить не только мне, но и правоохранительным органам. Если такие факты имеют место, то как начальник ЛОВА обещаю, что вышеупомянутый меморандум будет разорван в одностороннем порядке,

– подчеркнул глава ОВА.

Деятельность Гринкевича и его компаний

По словам Козицкого, несколько компаний Гринкевича с 2012 работали во Львовской области. И что большинство из более чем 15 подрядов бизнесмен получил до прихода нынешнего главы ОВА у стены ОВА в 2020 году.

Сотрудничество с компаниями Гринкевича начали еще в 2012 году. К этому времени в отношении двух компаний Игоря Гринкевича возбудили два уголовных производства,

– добавил Козицкий.

Так, в одном случае заактировали работы, которые не выполнили. В остальном – оборудование, которое поставили в неполном объеме. Летом прошлого года Кассационный уголовный суд по иску ЛОГА постановил взыскать с ответчика материальный ущерб на сумму более 118 тысяч гривен. Что касается другого уголовного производства, то суд первой инстанции решил возместить в пользу ЛОГА более 721 тысяч гривен.

Еще раз подчеркну: все соглашения и работы происходили не при моем сроке пребывания в должности руководителя ЛОВА (ЛОГА),

– подчеркнул он.

Подписание соглашений за каденции Козицкого

Он заметил, что таких сделок было три.

Школа-долгострой в поселке городского типа Горняк. Распоряжение о ее реконструкции было принято еще в 2016 году. С компанией Гринкевича договор был подписан в 2022 году. Как говорит глава ОВА, предыдущий подрядчик, избранный до его прихода в ЛОВА, "актировал работы, которые по факту не выполнили".

Компания Гринкевича не только в более короткие сроки завершила работы, сейчас мы ждем сертификата от ДИАМ, чтобы дети уже начали учиться в ней.

– добавил он.

Школа-долгострой в селе Черница. Ее реконструкция началась в 2008 году. А с Гринкевичем соглашение было подписано в 2023 году. Уже за 3,8 миллиона гривен заменили окна, частично утеплили перекрытие чердака, "чтобы коробка здания банально не разрушалась".

Центр безопасности граждан в селе Сходница. По словам Козицкого, предыдущая компания не успевала со сроками строительства. Следовательно, в прошлом году сменили ее на компанию Гринкевича. Он отметил, что в планах открыть этот объект в этом году, но все будет зависеть от финансирования.

В конце хотел бы еще раз подчеркнуть – если Игорь Гринкевич и люди, с которыми он сотрудничал, виноваты, то за свою "деятельность" они должны понести самое суровое наказание, предусмотренное законом. Ибо обогащение на войне – это мародерство,

– подчеркнул он.

Отдельно Максим Козицкий добавил, что не подавал сына Игоря Гринкевича – Романа Гринкевича – на награждение отличием "Золотое сердце".

Напомним, что Игоря Гринкевича обвиняют в хищении денег на нужды военных. Его компании отдали тендер в 3,2 миллиарда гривен. Подозревают бизнесмена в разворовывании половины этой суммы, которая должна была идти на покупку одежды для наших защитников.