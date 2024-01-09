Максим Козицький зазначив, що на світлині він, очільник Львівської обласної ради Юрій Холод, а також Ігор Гринкевич у Львівській ОВА. На фото вони підписують меморандум про співпрацю. Й оскільки цей кадр розлетівся мережею, глава ОВА вирішив "прояснити декілька важливих моментів".

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Заперечив стосунок до можливих протиправних дій

Насамперед наголошую: ні я, ні Львівська обласна військова адміністрація не маємо жодного стосунку до можливої протиправної діяльності Ігоря Гринкевича на закупівлях Міноборони,

– підкреслив Козицький.

Він зазначив, що якщо це дійсно було, то правоохоронним органам і суду потрібно дати правову оцінку Ігореві Гринкевичу та всім, хто з ним співпрацював. І що всі в такому разі повинні бути максимально покараними.

Також Козицький запевняє, що як глава ОВА не знайомив Гринкевича з посадовими особами Міноборони та "жодним чином не сприяв його співпраці з МОУ".

Зустрічався з Гринкевичем тричі

А світлину, яку ширять мережею, він зробив під час підписання тристороннього меморандуму між Львівською ОВА, БО "Благодійний фонд "HOPE.UA", який представляв Ігор Гринкевич, а також Львівською облрадою.

Оскільки "HOPE.UA" є достатньо великою та відомою благодійною організацією і поки що до неї ніяких претензій нема, то у мене не виникало жодних сумнівів щодо її діяльності,

– зазначив Козицький.

Меморандум передбачає створення обласного центру соціальної реабілітації дітей. За словами Козицького, його діяльність буде спрямована на допомогу дітям з посттравматичним стресовим розладом або травмою війни.

Проєкт справді потрібний у теперішніх умовах. Реставраційно-ремонтні роботи на 70% мав профінансувати "HOPE.UA", шляхом залучення коштів іноземних донорів, та на 30% – ЛОВА, шляхом залучення коштів з обласного бюджету,

– зазначив він.

Глава ОВА зазначив, що минулого місяця "HOPE.UA" подавалася на грант від Нідерландів щодо цього проєкту на суму у понад 4 мільйони доларів. Результати мають бути відомими у лютому 2024 року. Як наголосив Козицький, фінансування від донорів не лише передбачає чітке заповнення формальностей заявки, а й суворого звітування.

Якщо на цьому етапі у когось є інформація про можливі протиправні чи шахрайські умисли "HOPE.UA" в особі Ігоря Гринкевича чи інших осіб, які цей фонд представляють, то прошу повідомити не лише мені, але й правоохоронним органам. Якщо такі факти мають місце, то як начальник ЛОВА обіцяю, що вищезгаданий меморандум буде розірваний в односторонньому порядку,

– підкреслив глава ОВА.

Діяльність Гринкевича та його компаній

За словами Козицького, кілька компаній Гринкевича з 2012 року працювали у Львівській області. І що більшість з понад 15 підрядів бізнесмен отримав до приходу нинішнього глави ОВА у стіни ОВА у 2020 році.

Співпрацю з компаніями Гринкевича розпочали ще у 2012 році. До цього часу щодо двох компаній Ігоря Гринкевича порушили два кримінальних провадження,

– додав Козицький.

Так, в одному випадку заактували роботи, які не виконали. В іншому – обладнання, яке поставили у неповному обсязі. Влітку минулого року Касаційний кримінальний суд за позовом ЛОДА постановив стягнути з відповідача матеріальну шкоду у сумі понад 118 тисяч гривень. Що стосується іншого кримінального провадження, то суд першої інстанції вирішив відшкодувати на користь ЛОДА понад 721 тисячу гривень.

Ще раз підкреслю: всі угоди та роботи відбувались не за мого терміну перебування на посаді очільника ЛОВА (ЛОДА),

– наголосив він.

Підписання угод за каденції Козицького

Він зауважив, що таких угод було три.

Школа-довгобуд у селищі міського типу Гірник. Розпорядження про її реконструкцію ухвалили ще у 2016 році. З компанією Гринкевича договір підписали у 2022 році. Як каже глава ОВА, попередній підрядник, обраний до його приходу в ЛОВА, "актував роботи, яких по факту не виконали".

Компанія Гринкевича не лише у коротші терміни завершила роботи, зараз ми чекаємо сертифікату від ДІАМ, щоб діти вже почали вчитись у ній,

– додав він.

Школа-довгобуд у селі Черниця. Її реконструкція стартувала у 2008 році. А з Гринкевичем угоду підписали у 2023 році. Вже за 3,8 мільйона гривень замінили вікна, частково утеплили перекриття горища, "щоб коробка будівлі банально не руйнувалася".

Центр безпеки громадян у селі Східниця. За словами Козицького, попередня компанія не встигала з термінами будівництва. Відтак, торік змінили її на компанію Гринкевича. Він зазначив, що у планах відкрити цей об'єкт цьогоріч, але все залежатиме від фінансування.

Наприкінці хотів би ще раз підкреслити – якщо Ігор Гринкевич та люди, з якими він співпрацював, винні, то за свою "діяльність" вони мають понести найсуворіше покарання, яке передбачене законом. Бо збагачення на війні – це мародерство,

– підкреслив він.

Окремо Максим Козицький додав, що не подавав сина Ігоря Гринкевича – Романа Гринкевича – на нагородження відзнакою "Золоте серце".

Нагадаймо, що Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Його компанії віддали тендер на 3,2 мільярда гривень. Підозрюють бізнесмена у розкраданні половини цієї суми, яка мала йти на покупку одягу для наших захисників.