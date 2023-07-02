Уже не "страна 404": таксист из Харькова извинился и объяснил свою резкую реакцию

Накануне в Харькове разразился очередной скандал, связанный с прослушиванием российской музыки. Сначала таксист на эмоциях заявил, что Украины не существует, а теперь уже извиняется за свои слова.

В сеть выложили ролик с извинениями таксиста Вячеслава, передает 24 Канал. Мужчина отметил, что стал героем видео, на котором он "разозлился". Напомним, что его ярость была такой, что он заявлял пассажирке, что Украины не существует. Но сначала разберемся с извинением.

С чего все начиналось "Украина – страна 404": в Харькове таксист Bolt устроил скандал из-за российской музыки

Якобы слушал иноагентов



По словам мужчины, во время перепалки он слушал в автомобиле песню группы "Би-2". Мол, этот коллектив – иноагент России и выступает против войны.

Поэтому я разозлился и сказал слова, которые не отражают мою реальную позицию. Я поддерживаю Украину, я патриотически настроен и резко негативно отношусь к России и ее вооруженной агрессии. Искренне извиняюсь за сказанные слова,

– отметил Вячеслав.

Таксист извинился за свои слова об Украине: смотрите видео

А теперь напомним о самом скандале, возникшем между ним и пассажиркой. На ее замечания по поводу того, что в салоне авто звучит российская музыка, водитель начал очень резко реагировать. Началось со слов о том, что музыка якобы "вне политики", а завершилось тем, что Украина – "страна 404".

Разгорелся конфликт из-за языкового вопроса

Собственно, по просьбе выключить песню, водитель отреагировал. Впрочем, после этого Вячеслав начал вести "разговор" о "принципиальности".

По словам мужчины, Харьков – "русский город". И в нем, убеждал водитель, всегда общались на русском языке. Он также отметил, что ему всегда было "комфортно общаться" на языке страны-агрессора. Что же касается музыки, то она должна быть "вне политики".

И в нем, убеждал водитель, всегда общались на русском языке. Он также отметил, что ему всегда было "комфортно общаться" на языке страны-агрессора. Что же касается Когда девушка привела аргумент о том, что монетизация из каждой прослушанной российской песни конвертируется в ракеты, которыми атакуют Украину, мужчина буквально был в ярости. Он решил критиковать Украину и заявил, что "такой страны вообще не существует".

Страны Украины не существует. Это страна 404. Ее нет, не существует. Ее разорвали, продали. Какое-то непонятное государство,

– начал истерить таксист.