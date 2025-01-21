В Миграционной службе объяснили, какие были проблемы с документами японского волонтера Цучико

В Миграционной службе Украины объяснили, что волонтер из Харькова Фуминори Цучико несколько раз обращался, чтобы продлить документы для пребывания в Украине, но последний такой документ был действителен до декабря 2023 года. После этого у волонтера возникла потребность получить средства со счетов, но он не смог этого сделать из-за отсутствия действующего документа.

Волонтер рассказал, что его не хотели принимать в Миграционной службе в Харькове. Но 20 января его лично пригласили в ведомство, чтобы разобраться в ситуации. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Государственной миграционной службы.

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Как скандал прокомментировали в миграционной службе

По данным ГМС, Фуминори Цучико впервые обратился за документом для продолжения легального пребывания в Украине в ноябре 2023 года через волонтерскую организацию. Он изъявил желание податься на гражданство Украины. Учитывая это ему, продлили срок пребывания.

Волонтеру разъяснили порядок и перечень документов, которые необходимо собрать для получения украинского гражданства. Однако в заявлении Миграционной службы говорится, что человек с тех пор к ним не обращался.

В течение 2024 года господин Фуминори и в дальнейшем занимался волонтерской деятельностью: налаживал контакты с благотворительными организациями, которые финансировали приготовление обедов в кафе господина Фуминори,

– отметили в ГМС.

Фуминори Цучико должен был оформить документы, чтобы пользоваться деньгами с банковских счетов. Ведь банки отказались выдать их из-за незаконного пребывания волонтера на территории Украины.

Тогда Фуминори Цучико подтвердил свое намерение стать гражданином или использовать другую возможность легализоваться в Украине. Миграционная служба со своей стороны предоставила четкий алгоритм действий относительно законности пребывания господина Фуминори в Украине как волонтера. ГМС не требовала деньги за легализацию в Украине, и это якобы подтвердил сам мужчина.

Государственная миграционная служба также отметила, что она действует исключительно на основании правил и процедур, которые закреплены в законодательстве Украины.

Игорь Терехов называет японского волонтера "важной фигурой для всего города"

Игорь Терехов отметил Фуминори Цучико за то, что он очень помогает жителям Салтовки. Городской голова пообещал, что его вопрос о виде на жительство впоследствии должен решиться. 76-летнему японскому волонтеру, который с начала полномасштабного вторжения бесплатно кормит сотни харьковчан, продлят и разрешение на пребывание в Украине.