В Киеве учитель физкультуры обругал ученика-переселенца и угрожал ему

В киевской школе разгорелся конфликт между учителем физкультуры и учеником, который переехал из Луганской области.

Скандал вспыхнул в столичной школе №37: все началось якобы из-за того, что подросток не туда поставил швабру.

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Конфликт в школе

В сети распространяют видео, на котором учитель физкультуры ругается и оскорбляет ученика 9-го класса. Преподаватель говорил, что научит "как правильно", а также называл парня сепаратистом.

Я тебя сейчас по горбу е*ну, сепарская гнида, б**ть. Я тебя научу, как правильно. Не буду с тобой цацкаться... Если я тебя трону, тебя даже реанимация не спасет,

– кричал учитель ученику.

Учитель физкультуры угрожал парню с Луганщины / Видео: "Киев ИНФО"

В департаменте науки и образования Киева обещают по результатам рассмотрения ситуации "в кратчайшие сроки принять соответствующие управленческие решения".

Реакция омбудсмена

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец уже отреагировал на этот инцидент. Он сообщил, что обратился в правоохранительные органы с целью качественного и беспристрастного расследования и взял дело на личный контроль.

Поведение учителя, которое зафиксировано на видео, содержит признаки уголовного преступления – угрозы убийством, нанесения телесных повреждений... А если добавить к этому обстоятельства, отягчающие наказание, – высказывания, несущие дискриминационный характер, можно вероятно предполагать, что нарушение совершили на почве ненависти,

– написал Лубинец.

Он добавил, что такие действия определяются, как разжигание ненависти по признаку социального происхождения и места жительства. Омбудсмен подчеркнул, что ни один случай насилия над детьми не должен оставаться безнаказанным.

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