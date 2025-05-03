Прикованный стяжками к кровати мужчина: в ТЦК рассказали об инциденте в распределительном центре в Киеве
- В Киевском ТЦК возник инцидент с мобилизованным мужчиной, которого приковали к кровати из-за агрессивного поведения.
- Муниципальная стража Киева применила стяжки для сдерживания мужчины, а полиция составила протокол и направила его в медицинское учреждение.
В сети появилось видео, на котором мужчина прикован стяжками якобы в распределительном центре на ДВРЗ в Киеве. Авторы отмечают, что такие действия с мобилизованным мужчиной осуществили представители городского ТЦК.
О ситуации более подробно рассказали сотрудники ведомства. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевский городской ТЦК и СП.
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Что известно о скандале в Киевском ТЦК
Сотрудники полиции на днях привезли в ТЦК военнообязанного мужчину. Работники центра отмечают, что он начал вести себя неадекватно и агрессивно и якобы пренебрежительно обращался к другим мобилизованным.
Поэтому действия для сдерживания мужчины провела Муниципальная стража Киева. Правоохранители одели на мобилизованного стяжки, чтобы обезопасить других от его действий. На место также вызвали наряд полиции.
В связи с ситуацией, возникшей, на данного мобилизованного полиция составила протокол, он был направлен в специальное медицинское учреждение для обследования и при необходимости лечения,
– отметили в столичном ТЦК и СП.
Сотрудники ТЦК напомнили, что по проблемным вопросам люди могут обращаться на "горячие" линии Командования Сухопутных войск по телефону (0800) 30 19 37.
Напомним, в Одесской области полицейские зафиксировали факт незаконного удержания людей и избиения. Молодые общественные деятели под видом ТЦК осуществляли противоправную деятельность. Всем членам организации вручили подозрения.