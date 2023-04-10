В КНЛУ скандал: студентов якобы заставляют выходить на очную учебу

Студентка Киевского национального лингвистического университета (КНЛУ) утверждает, что вскоре ректор примет решение о переходе на очную форму обучения. В самом же ВУЗе сказали, что прокомментируют информацию позже.

В воскресенье, 9 апреля, пользователь TikTok и студентка КНЛУ опубликовала видео, на котором заявила, что Ученый совет ее университета во главе с ректором уже вскоре, 18 апреля, якобы может принять решение об изменении формы обучения. Собственно, с начала года все студенты вуза получали образование онлайн, а теперь, вероятно, вынуждены будут оканчивать семестр офлайн. В то же время 24 Канал пытался связаться с руководством университета, чтобы прояснить ситуацию.

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Неужели обучение будет очным?

В шутку студентка КНЛУ отметила, что будто все маленькие революции начинаются через TikTok и молчать в этом случае она не намерена. По ее словам, несправедливость здесь заключается в том, что перед первым семестром было голосование, на котором большинство студентов решили учиться дистанционно. Решение ректора может в скорой перспективе все изменить.

Сейчас во время второго семестра нас (якобы – 24 Канал) заставляют выйти на очное обучение. И все бы ничего, но в начале, когда я поступала в университет, главным критерием было учиться онлайн. Я голосовала. И у нас были формируемые группы. И мы знали, что мы учимся дистанционно,

– сказала девушка.

Вместе с тем она уверяет, что со слухов, которые распространяются университетом, понятно, что решение об изменении обучения будет принято. И произойдет это уже в следующий вторник, 18 апреля, во время заседания Ученого совета.

Напомню, что в общежитие нас никто не поселял. Никто не зарегистрирован. Насколько я знаю, то общежитие не готово. Так же как неготовое бомбоубежище, которое у нас просто подвал… Внимание, многие студенты за границей. Многие студенты не имеют возможности оплатить проживание в Киеве, потому что никто к этому не готовился. Что вообще происходит?

– жалуется в ролике студентка.

Кроме того, девушка отметила, что никто опроса среди студентов или родителей по этому вопросу не проводил. То есть их мнение пока руководство вуза не узнавало.

Студентка КНЛУ утверждает, что их выводят на офлайн обучение: смотрите видео с TikTok

Что говорят в университете?

Около 10:00, 10 апреля журналисты 24 Канала звонили в приемную ректора Киевского национального лингвистического университета. Там нам ответили, что прокомментируют эту ситуацию вскоре.

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