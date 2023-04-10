У неділю, 9 квітня, користувачка TikTok та студентка КНЛУ опублікувала відео, на якому заявила, що Вчена рада її університету на чолі з ректором уже невдовзі, 18 квітня, нібито може ухвалити рішення про зміну форми навчання. Власне, від початку року всі студенти ВНЗ здобували освіту онлайн, а тепер, ймовірно, змушені будуть закінчувати семестр офлайн. Водночас 24 Канал намагався зв'язатися з керівництвом університету, аби прояснити ситуацію.

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Невже навчання буде очним?

Жартома студентка КНЛУ зазначила, що буцімто усі маленькі революції розпочинаються через TikTok та мовчати в цьому випадку вона не має наміру. За її словами, несправедливість тут полягає в тому, що перед першим семестром було голосування, на якому більшість студентів вирішили навчатись дистанційно. Рішення ректора може в недалекій перспективі усе змінити.

Зараз під час другого семестру нас (нібито – 24 Канал) змушують вийти на очне. І все б нічого, але на початку, коли я вступала в університет, головним критерієм було навчатися онлайн. Я голосувала. І в нас були формовані групи. І ми знали, що ми навчаємось дистанційно,

– сказала дівчина.

Разом з тим вона запевняє, що з чуток, які поширюються університетом, зрозуміло, що рішення про зміну навчання таки буде ухвалене. І станеться це уже наступного вівторка, 18 квітня, під час засідання Вченої ради.

Нагадаю, що в гуртожиток нас ніхто не поселяв. Ніхто не зареєстрований. Наскільки я знаю, то гуртожиток не готовий. Так само як неготове бомбосховище, яке в нас просто підвал… Увага, багато студентів за кордоном. Багато студентів не має можливості оплатити проживання в Києві, бо ніхто до цього не готувався. Що взагалі відбувається?

– нарікає у ролику студентка.

Окрім того, дівчина зауважила, що ніхто ніякого опитування серед студентів чи батьків стосовно цього питання не проводив. Себто їхню думку поки керівництво ВНЗ не дізнавалось.

Студентка КНЛУ стверджує, що їх виводять на офлайн навчання: дивіться відео з TikTok

Що кажуть в університеті?

Близько 10:00, 10 квітня журналісти 24 Каналу телефонували в приймальню ректора Київського національного лінгвістичного університету. Там нам відповіли, що прокоментують цю ситуацію згодом.

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