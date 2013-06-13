Самый масштабный кризис NASA: как конфликт Трампа с Маском повлияет на космическую отрасль США

В мае американский "броманс" Дональда Трампа и Илона Маска окончательно пошатнулся. Маск резко отреагировал на заявление Дональда Трампа о намерении прекратить государственные субсидии и контракты Илона, которое стало ответом на критику "великого и прекрасного" бюджетного законопроекта. В ответ Маск пригрозил остановить деятельность космической компании SpaceX и лишить США доступа к космосу.

Однако уже через несколько часов после заявления Маска тот откатился назад. Он заявил, что Dragon не будет выведен из эксплуатации. Без этого корабля космическая программа США может потерпеть серьезный удар, ведь сейчас это основной способ доставки астронавтов на Международную космическую станцию.

На сегодня альтернативой остается только российский "Союз" или Boeing Starliner, который до сих пор не прошел полноценного пилотируемого испытания и может оставаться ненадежным вариантом еще годами. И если Трамп действительно разорвет контракты с Маском, это может не только поставить крест на МКС, но и лишить США возможности безопасно вывести станцию с орбиты.

О том, как космическая отрасль США зависит от Маска – читайте в материале 24 Канала.



Миссия NASA Crew-6 на корабле Dragon SpaceX, 2023 год / Фото SpaceX

Что будет с NASA без SpaceX

После публичного конфликта между президентом Дональдом Трампом и Илоном Маском чиновники NASA и Пентагона оперативно обратились к конкурентам SpaceX с призывом ускорить разработку альтернативных ракет и космических аппаратов, пишет The Washington Post.

SpaceX имеет ключевое значение для обоих учреждений – компания Маска не только транспортирует астронавтов и грузы на МКС, но и запускает спутники для разведки и обороны США. Из-за задержек в развитии конкурентных программ зависимость государства от SpaceX остается чрезмерной. Об этом сообщили более десятка человек, связанных с космической отраслью и госструктурами, на условиях анонимности.

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Один из чиновников NASA отметил WP, что ссора между Маском и Трампом сначала казалась забавной.

Но когда Маск заявил о прекращении полетов Dragon, стало действительно страшно,

– сказал он.

В Пентагоне, по словам другого источника, после слов Маска офицеры "пересмотрели и поняли – это уже не телевизионное шоу, а реальная проблема".

Важно! В случае отказа Маска работать с NASA, российские корабли "Союз" будут единственным другим способом для экипажей добраться до МКС. Каждый запуск корабля "Союз" перевозит двух россиян и одного астронавта NASA к МКС. Каждый запуск SpaceX несет одного россиянина.

Поведение Маска уже вызывало обеспокоенность у NASA в прошлом – в 2018 году агентство инициировало проверку культуры безопасности SpaceX после появления видео, где Маск курит марихуану в эфире подкаста Джо Рогана. Но нынешнее заявление о прекращении доступа NASA к МКС, которая обошлась агентству в более 100 миллиардов долларов, стала "перейденной чертой", сказал бывший чиновник NASA.



Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Dragon в 2022 году / Фото NASA Kennedy

Когда понимаешь, что он может остановить все импульсивно – это уже опасно,

– добавил он.

Напряжение в космической отрасли США усилилось после того, как администрация Трампа отозвала кандидатуру Джареда Айзекмана на должность главы NASA. Айзекман дважды летал в космос со SpaceX и считался союзником Маска.

Какие конкуренты у SpaceX

После скандала правительственные чиновники обратились к нескольким частным компаниям – Rocket Lab, Stoke Space и Blue Origin – с запросами о состоянии их разработок и готовности к участию в государственных миссиях. В тот же день руководство Sierra Space проводило встречу с NASA.

Гендиректор Sierra Space Фатих Озмен заявил WP, что компания готова обеспечить непрерывную поддержку МКС. По его словам, Dream Chaser – многоразовый космоплан для доставки грузов – завершает финальные испытания в Космическом центре Кеннеди. Также разрабатывается пилотируемая версия Dream Chaser, которую NASA сейчас изучает.

Угроза Маска также вызвала беспокойство в Конгрессе США. Один из комитетов обратился к NASA с запросом о состоянии корабля Starliner от Boeing – альтернативы Dragon. В первой пилотируемой миссии Starliner летом 2024 года возникли серьезные технические проблемы, и NASA приняло решение не возвращать экипаж с ее помощью.



По официальному заявлению агентства, Starliner может совершить следующий полет к МКС не ранее начала 2026 года, после сертификации систем.

Аналитик по обороне Американского института предпринимательства Тодд Гаррисон назвал заявление Маска "почти эмбарго против космической станции", пишет WP. Он провел параллель с тем, как в 2022 году Маск отказался активировать систему Starlink для атаки украинских войск на российских оккупантов.

В Пентагоне не воспримут идею о том, что противоракетная оборона страны может стать заложником твиттерных прихотей Илона Маска,

– отметил Гаррисон.

Бывший астронавт NASA и сотрудник SpaceX Гарретт Райсман считает, что для астронавтов угроза Маска "была слишком личной": "Когда твои мечты – полететь в космос – зависят от таких постов, трудно не спросить себя: а я вообще полечу?".

Пентагон в последние годы пытается расширить конкуренцию на космическом рынке, чтобы уменьшить расходы и избежать зависимости от одного подрядчика. Так, в рамках новой стратегии созданы две "полосы" госзакупок: одна – для менее критических запусков, другая – для важнейших миссий, требующих проверенных решений.

Несмотря на это, SpaceX продолжает доминировать. Falcon 9 осуществляет запуски с рекордной регулярностью. Конкуренты – Vulcan от United Launch Alliance (ULA), New Glenn от Blue Origin и Neutron от Rocket Lab – еще не приобрели широкого опыта: New Glenn летал только раз, Vulcan – дважды, Neutron – ни разу.

В своем недавнем заявлении в Конгресс генерал-майор Космических сил США Стивен Перди призвал подрядчиков вроде ULA изменить подход: "Нужно восстановить доверие, придерживаться сроков и демонстрировать результат".

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С каким кризисом сталкивается NASA

На фоне угроз Маска бюджетная политика Белого дома может стать самым серьезным ударом по американской космической программе за всю ее историю. NASA планирует свернуть или приостановить до 40 научных миссий – для фокуса на Луне и Марсе. Это поставит под угрозу глобальные исследования и международное партнерство.

NASA уже длительное время полагается на ракеты Falcon 9 от SpaceX для доставки грузов и экипажей на Международную космическую станцию. А главную ставку в будущих миссиях на Луну и Марс агентство делает на Starship – многоразовую сверхтяжелую ракету, которую также разрабатывает SpaceX. Но пока эта система не доказала своей надежности.

Несмотря на это, нынешняя администрация США резко меняет приоритеты. В предложенном бюджетном запросе Белого дома NASA поручено сосредоточить ресурсы исключительно на пилотируемых миссиях – прежде всего, чтобы обогнать Китай в возвращении людей на Луну и высадить американских астронавтов на Марс. Большинство других проектов – в том числе научные миссии по изучению планет и Земли – могут быть отменены.

Последние решения и их темп имеют "охлаждающий эффект" на всю программу пилотируемых полетов. Мы не можем строить амбиции на фундаменте, который размывается каждую неделю,

– цитирует BBC доктора Симеона Барбера, ученого из Открытого университета в Англии.

Сокращения коснутся по меньшей мере 40 миссий, которые либо уже работают, или находятся в стадии разработки. Среди них – исследования Марса, Венеры, спутников Юпитера и Земли. Часть из них – международные инициативы, такие как сотрудничество с Европейским космическим агентством (ESA), предусматривающее возвращение образцов марсианского грунта, собранных ровером Perseverance, и отправку на Марс европейского ровера Rosalind Franklin.

Одним из самых противоречивых пунктов в планах NASA стал вывод из эксплуатации государственного сверхтяжелого ракетоносителя SLS (Space Launch System), на разработку которого потратили миллиарды долларов. Стоимость одного запуска – более 4,1 млрд долларов.

Для сравнения, Starship Илона Маска, по оценкам, стоит около 100 млн долларов за запуск – прежде всего благодаря многоразовости. Новый игрок, Blue Origin Джеффа Безоса, обещает подобную экономию с ракетой New Glenn.

Несмотря на обещания эффективности, обе системы еще не прошли полноценной сертификации. Starship трижды потерпел неудачу во время тестовых запусков, а Blue Origin только начинает испытания. Есть риск, что NASA может слишком сильно положиться на частный сектор.

Если SpaceX или Blue Origin решат, что им нужны дополнительные средства, то единственным источником станет Конгресс. Это серьезный риск для стабильности программы,

– отмечает Барбер.

Единственное направление, которое не только не претерпит сокращений, но и получит 100 млн долларов дополнительного финансирования – это программа подготовки полета на Марс. Все остальное – под ножом.

Список возможных отмененных проектов включает миссии Mars Sample Return, Mars Odyssey, MAVEN, поддержку роверов ESA, Venus EnVision, DAVINCI, VERITAS, Juno, New Horizons и OSIRIS-APEX. Большинство из них уже на орбите или прошли дорогую стадию разработки, поэтому экономия от их свертывания будет минимальной, тогда как потеря – огромной.

Европейские ученые уже обеспокоены. В случае прекращения участия NASA, под угрозой оказываются доступ ESA к МКС, участие в лунной орбитальной станции Lunar Gateway и даже ключевые миссии на Марс.

Это может стать положительным для Европы, поскольку она будет брать на себя большую ответственность за собственную программу исследования космоса,

– считает сэр Мартин Свитинг, основатель Surrey Satellite Technology и автор доклада Королевского общества Великобритании.

Особенно тревожит ученых риск потери спутниковых миссий, которые отслеживают изменения климата. Эти программы часто называют "системой раннего предупреждения" человечества о климатических катастрофах.

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Сокращение еще должны утвердить в Конгрессе. Как сообщает главный политический аналитик Planetary Society Кейси Дрейер, некоторые республиканцы неофициально обещают голосовать против. Но есть риск политической блокады, которая приведет к автоматическому утверждению урезанного бюджета. Проблема в том, что когда миссию останавливают – вернуть ее к жизни почти невозможно.