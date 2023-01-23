Неужели эта цена завышена, – пояснил Резников, от чего зависит стоимость суточного рациона бойца

Алексей Резников назвал последний медийный скандал вокруг завышенных цен на питание для военных "искусственной информационной атакой под вымышленным предлогом". Министр обороны также попытался объяснить, от чего зависит стоимость военного суточного рациона.

Он подробно ответил на все упреки и объяснил, почему, по его словам, завышенных цен на питание военных нет.

Важно Вводят в заблуждение, – в Минобороны отреагировали на скандал с продуктами для военных

Сначала Резников объяснил, что цены на продукты анализируют специальные экспертные учреждения, в частности, Институт судебных экспертиз имени Бокариуса Министерства юстиции Украины. Именно такие учреждения и определяют определенный диапазон.

Например, на картофель установлен диапазон от 7 до 36 гривен за килограмм, поскольку он бывает разных сортов. Это также один из продуктов, на который наблюдаются существенные сезонные колебания цены.

– отметил министр обороны.

Он добавил, что сейчас в медиа распространяется огромное количество искаженной информации о ценах. В частности, некоторые сравнения происходят несопоставимо. Как вот:

цены на банке или бутылку фасованной продукции с ценой за килограмм;

цены за литр с ценой за килограмм;

цены за вес нетто с ценой за вес брутто.

Почему в эпизоде со стоимостью яиц не следует искать "измену"

По словам Резникова, когда народные депутаты будут сравнивать цены на куриные яйца в контрактах с разными поставщиками, они увидят, что у 7 поставщиков цена колеблется в диапазоне от 80 гривен до 90,6 гривны за десяток.

Сравните с ценой в супермаркетах сейчас. Подчеркну – это постоянная цена на весь 2023 год с условием доставки во Львов или под Бахмут,

– добавил он.

В обнародованном СМИ документе указана аномальная цена, которую восприняли как 17 гривен за штуку. Именно на этом, как сказал Резников, и была построена теория заговора.

"На самом деле это – обычная техническая ошибка, которую совершил поставщик. Яйца – единственная категория из каталога, которая в приложении к сделке рассчитывается в штуках. Поставщик указал цену не за штуки, а за вес яиц. Согласно нормативам килограмм яиц – это около двух десятков штук в зависимости от сорта. Цена 170 гривен за килограмм яиц – это 85 гривен за десяток", – пояснил министр.

Минобороны не производит закупку отдельных продуктов

Он подчеркнул, что яйца по 17 гривен за штуку Минобороны не закупали и не планируют. Резников подытожил, что Минобороны не осуществляет закупку отдельных продуктов. Оборонное ведомство покупает комплексную услугу по обеспечению питания. То есть доставку определенного комплекта продуктов в воинские части, а в отдельных случаях – и приготовление пищи.

Предметом закупки есть стоимость суточного рациона для военнослужащего. Этот рацион имеет четкие критерии по калорийности и другим параметрам. Поставщики гарантируют обеспечение дневного рациона за определенную сумму.

В прошлом году эта сумма составляла 120 гривен на военнослужащего в сутки, а в этом – от 151 до 162 гривен.

В результате проведения переговоров конечная стоимость услуги по обеспечению питания одного бойца в сутки составляет 145,8 гривны. Кто-то действительно считает, что эта сумма завышена?,

– спросил Резников.

Добавим, что НАБУ и САП расследуют возможные злоупотребления в Министерстве обороны Украины. В СМИ появилась информация, что Минобороны закупает продукты для военных по завышенным ценам.