Доллары в постели главы МСЭК: Ермак отреагировал на скандал и вспомнил за приглашение в НАТО

В октябре руководительницу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу уличили в незаконном обогащении. В частности, у нее было изъято почти 6 миллионов долларов США наличными. У Зеленского отреагировали на инцидент.

После разоблачения преступной деятельности Татьяны Крупы президент Украины собрал ставку СНБО и приказал ликвидировать МСЭК. Скандал прокомментировал глава Офиса Андрей Ермак, передает 24 Канал со ссылкой на интервью Натальи Мосейчук.

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Реакция Ермака на доллары в постели главы МСЭК

Ермак рассказал, что отреагировал на событие, как это сделал бы каждый нормальный человек, который работает 24 на 7 для того, чтобы страна победила. "Мне кажется, что реакция президента была срочная, адекватная, резкая... Этого не может происходить", – подчеркнул чиновник.

Также чиновник отметил, что Украина открыто разговаривает о проблемах коррупции с партнерами. По словам Ермака, коррупция существует во всех странах. Главное – то, как власть сегодня борется с ней.

Если кто-то нам будет забрасывать, что мы не можем получить приглашение в НАТО из-за уровня коррупции в Украине – это поиск причин, чтобы этого не сделать,

– добавил руководитель Офиса Президента.

Если бы Украина была действительно настолько коррумпированной, как ее изображает российская пропаганда, то она не могла бы воевать три года, стоять на своих позициях, быть флагманом борьбы за свободу, считает Ермак.

В то же время он признает, что проблемы есть, и с ними борются.

К слову, в Одесской МСЭК разоблачили схему оформления фиктивных инвалидностей для избежания мобилизации.