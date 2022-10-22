Скандал в Китае: предшественника Си Цзиньпина Ху Цзинтао вывели со съезда под руки – эпическое видео

В Китае прошел очередной съезд Коммунистической партии. В ходе события утвердили единоличное верховное лидерство Си Цзиньпина. Между тем, его предшественника Ху Цзинтао вывели со съезда под руки.

Съезд Коммунистической партии стартовал еще 16 октября. Финальное заседание прошло 22 октября.

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Неожиданно прямо во время съезда Ху Цзинтао – предшественника Си Цзиньпина – вывели из зала под руки. Момент попал на видео.

Ху Цзинтао вывели из зала: смотрите видео

Никаких официальных комментариев не было. Журналисты предполагают, что любые упоминания об этом инциденте пытаются удалить. В то же время, видео активно распространяют в сети.

Си Цзиньпин официально пошел на третий срок правления

Коммунистическая партия Китая признала лидерство Си Цзиньпина. Это, а также внесением изменений в устав УПК, явилось итогом работы съезда.

Очевидно, Си Цзиньпинь будет находиться у власти еще не менее 5 лет. Во время съезда он произнес речь, в которой подытожил последние годы своей деятельности, а также – поделился планами на будущее.

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