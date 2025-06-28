Друг Гусакова после наезда на полицейского 3 часа прятался на чердаке спортзала, – СМИ

В пятницу, 27 июня, Нацполиция проводила обыски по делу о возможном мошенничестве во время сбора средств для Назария Гусакова. Его друг, 30-летний Владимир Терлецкий, во время следственных действий совершил наезд автомобилем на оперуполномоченного.

После этого мужчина спрятался на чердаке спортзала, где просидел около трех часов. Об этом сообщает издание Texty.org.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает 24 Канал.

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Как Терлецкий скрывался на чердаке

После наезда на правоохранителя Терлецкий сбежал и спрятался на чердаке спортзала. Мужчина забрал лестницу и отказывался выходить несмотря на длительные уговоры сотрудников полиции. В конце концов, доставать его должна была следственно-оперативная группа.

Был в розыске за уклонение от призыва, а есть все шансы, что "закроют" по статье 345 Уголовного кодекса – Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа,

– говорит собеседник издания.

Друг Гусакова скрывался на чердаке спортзала: смотрите видео

К слову, местные жители связывают мужчину с местным спортзалом "Котигорошко", который расположен на Левандовке, где проживают Гусаков и Терлецкий.

Напомним, обыски провели у близких друзей и знакомых Гусакова, банковские карты которых он использовал для получения благотворительных взносов и у лица, что помогала ему в переводе наличных и безналичных средств, собранных на донаты в криптовалюту.