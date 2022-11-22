МИД Австрии потролило Орбана из-за скандального шарфа: вспомнили о Транслейтании

Премьер Венгрии Виктор Орбан попал в очередной скандал. Он публично появился в шарфе с изображением "Великой Венгрии", в состав которой "включили" территории Украины и Румынии.

Министерство иностранных дел Республики Австрии с юмором отреагировало на появление венгерского премьера Орбана с шарфом "Великой Венгрии". В министерстве сообщили венгерским соседям, что Транслейтании уже давно не существует.

К теме В МИД отреагировали на шарф Орбана: вызывают посла и требуют извинений

Такую затею не воспринимают серьезно

Представитель ведомства также сообщила, что дипломатические шаги против Венгрии со стороны Австрии не планируются, поскольку этот вопрос не воспринимается серьезно.

Между тем, в австрийской партии "Зелени", являющейся членом правительственной коалиции, высказались более жестко по поводу шарфа Орбана. Как заявил спикер "Зеленых" по европейским делам Михаэль Раймон, провокация со стороны Орбана во время агрессивной войны России против Украины "неприемлема". По его словам, глава венгерского правительства и посол Венгрии в Австрии должны извиниться.

Что известно о скандале с Орбаном

20 ноября Орбан надел фанатский шарф на встречу с футболистом Балажем Джуджаком, проведшим прощальный матч за сборную Венгрии. Премьер Венгрии в своем фейсбуке опубликовал видео с Джуджаком. На кадрах в раздевалке венгерской команды Орбан стоял с шарфом, на котором изображена карта "Великой Венгрии".

В МИД Румынии отреагировали на поступок венгерского премьера, пишут румынские СМИ. Ведомство передало послу Венгрии в Бухаресте "твердое неодобрение" поступка Орбана.

Свои "оправдания" премьер Венгрии обнародовал в соцсетях. По мнению Орбана, футбол, так сказать, вне политики.

В Министерстве иностранных дел нашего государства жестко подвергли критике действия Орбана. Спикер Олег Николенко подчеркнул, что пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений и не отвечает принципам европейской политики.

Больше об этом – очередной скандал вокруг Орбана: смотрите видео

Транслейтания – название земель венгерской короны в составе двуединой Австро-Венгрии. Образована в результате соглашения 1867 г. и просуществовала до 1918 г. – распада страны.