Міністерство закордонних справ Республіки Австрії з гумором відреагувало на появу угорського прем'єра Орбана з шарфом "Великої Угорщини". У міністерстві поінформували угорських сусідів, що Транслейтанії вже давно не існує.

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Таку витівку не сприймають серйозно

Речниця відомства також повідомила, що дипломатичні кроки проти Угорщини з боку Австрії не плануються, оскільки це питання не сприймається серйозно.

Між тим, в австрійській партії "Зелені", яка є членом урядової коаліції, висловилися більш жорстко з приводу шалика Орбана. Як заявив речник "Зелених" з європейських справ Міхаель Раймон, провокація з боку Орбана під час агресивної війни Росії проти України є "неприйнятною". За його словами, глава угорського уряду та посол Угорщини в Австрії мають вибачитися.

Зауважте! Транслейтанія – назва земель угорської корони у складі двоєдиної Австро-Угорщини. Утворена в результаті угоди 1867 року і проіснувала до 1918 року – розпаду країни.

Що відомо про скандал з Орбаном

20 листопада Орбан надягнув фанатський шарф на зустріч із футболістом Балажем Джуджаком, який провів прощальний матч за збірну Угорщини. Прем'єр Угорщини у своєму фейсбуці опублікував відео з Джуджаком. На кадрах у роздягальні угорської команди Орбан стояв із шарфом, на якому зображено карту "Великої Угорщини".

У МЗС Румунії відреагували на вчинок угорського прем'єра, пишуть румунські ЗМІ. Відомство передало послу Угорщини у Бухаресті "тверде несхвалення" вчинку Орбана.

Свої "виправдання" прем'єр Угорщини оприлюднив у соцмережах. На думку Орбана, футбол, так би мовити, поза політикою.

У Міністерстві закордонних справ нашої держави жорстко розкритикували дії Орбана. Речник Олег Ніколенко наголосив, що пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин та не відповідає принципам європейської політики.

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