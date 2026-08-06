Об этом 6 августа ведомство сообщило на своей странице в фейсбуке.

Что известно об акте вандализма?

Посольство Украины в Польше заявило, что неизвестные вновь осквернили место памяти украинцев. Они повредили и разрушили мемориал, посвященный памяти погибших украинских воинов.

Дипломаты подчеркнули, что любые проявления разрушения или осквернения подобных мест являются абсолютно неприемлемыми.

Независимо от сложных и трагических страниц общей истории, места захоронений и памятные знаки должны оставаться вне политических споров и быть объектами уважения в соответствии с общепринятыми европейскими стандартами и христианскими ценностями,

– отмечается в официальном заявлении.

Поврежденный мемориал / Фото Посольства Украины в Польше

Посольство Украины официально обратилось к польской стороне с призывом незамедлительно провести следственные действия, установить обстоятельства преступления, привлечь виновных к ответственности и обеспечить восстановление объекта.

Кроме того, украинские дипломаты выразили особую обеспокоенность тем, что этот инцидент произошел на фоне роста числа проявлений враждебности и нападений на граждан Украины в Польше.

Напомним, 1 августа в польском городе Кожухов произошел скандал между поляками и украинцами. В ходе драки пострадали три человека.

В тот же день в городе Гдыня неизвестный напал на украинку, когда она разговаривала на украинском языке.