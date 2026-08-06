Про це 6 серпня відомство повідомило на сторінці у фейсбуці.

Що відомо про акт вандалізму?

Посольство України в Польщі заявило, що невідомі знову здійснили наругу над місцем пам'яті українців. Вони пошкодили та зруйнували належний стан меморіалу, присвяченого ушануванню загиблих українських воїнів.

Дипломати наголосили, що будь-які прояви руйнування чи плюндрування подібних місць є абсолютно неприйнятними.

Незалежно від складних і трагічних сторінок спільної історії, місця поховань і пам'ятні знаки мають залишатися поза політичними суперечками та бути об'єктами поваги відповідно до загальноприйнятих європейських стандартів та християнських цінностей,

– зазначається в офіційній заяві.

Пошкоджений меморіал / Фото Посольства України в Польщі

Посольство України офіційно звернулося до польської сторони із закликом невідкладно провести процесуальні дії, встановити обставини злочину, притягнути винних до відповідальності та забезпечити відбудову об'єкта.

Окрім того, українські дипломати висловили особливе занепокоєння тим, що цей випадок стався на тлі зростання кількості проявів ворожості та нападів на громадян України в Польщі.

Нагадаємо, 1 серпня у польському місті Кожухов стався скандал між поляками та українцями. В ході бійки постраждали троє людей.

Того ж дня у місті Гдиня невідомий напав на українку, коли вона розмовляла українською мовою.