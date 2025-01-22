Тему эту раскрутили российские СМИ, выхватившие из относительно давнего интервью Портникова фразу о вовлеченности в мобилизацию представителей элит, кардинально сместив акценты. Собственно, это и стало причиной для мобилизации уже украинского фейсбука и журналистского сообщества в защиту Портникова, а также его же критику со стороны других отечественных ЛСД – лидеров общественного мнения. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

К теме Об элитах, рядовых граждан и равенстве: что надо понять из скандала с Портниковым

Что конкретно сказал Портников

В средневековье тоже покупали рыцарям латы, оружие. И это было очень дорогое удовольствие. Поэтому, кстати, воевала аристократия, а не простые люди. У простых людей не было денег, чтобы воевать за собственное государство. Это вообще было не их дело. Потому что это было очень дорогое удовольствие – защита Отечества. Простые люди начали воевать по сути уже в наши с вами времена. По принуждению в великих империях, и по долгу после Великой Французской революции.

Потому что "если вы хотите равноправия, тогда государство будут защищать не аристократы, потому что вы их гильотинировали, вы сказали, что Франция принадлежит вам, поэтому вы должны идти на фронт все". Вот когда сейчас говорят, что должны воевать дети депутатов, и после этого они пойдут. Нет, дорогие. Это демократическое государство. В демократическом государстве за государство погибает простой человек. Если мы хотим, чтобы за государство погибали аристократы, мы должны жить в феодальном государстве, как это было до Великой Французской революции.

За желание быть равными надо платить, в том числе и собственной жизнью. А если ты не хочешь равенства, ты не платишь, ты себе спокойно занимаешься своими делами на поле, а какой-то другой человек одевает эти свои рыцарские прелести и идет воевать с другим рыцарем. Потому что он воюет за собственность. За свою землю и за тебя. Потому что ты тоже его собственность. Она защищает свою собственность: тебя, корову и землю. А если ты не корова и не дом, то ты должен быть рядом.

За этим "срачем", а это на самом деле он и есть, несколько потерялся один важный момент – собственно, о научной достоверности исторических аллегорий Виталия Портникова, которые на самом деле не выдерживают критики. Потому что это, как бы сказали сами публицисты, манипуляция и искажение.

На это, в частности, обратили внимание коллеги из издания "Бабель", которые пригласили прокомментировать слова публициста историка-медиевиста Владислава Гулевича, то есть знатока периода, к которому собственно апеллирует Портников.

Господин Гулевич лаконично, но аргументированно опроверг тезис господина Портникова о невовлеченности во времена Средневековья так называемой "не элиты" к военным действиям и участие в них исключительно элиты.



Это действительно миф, война в средневековье ни в коем случае не была сугубо элитарным занятием и постоянно требовала участия в ней тех, кто, по нынешней терминологии, предпочел бы остаться "вне политики".

Историк приводит довольно яркие примеры, которые можно продолжать и расширять, вспомнив не только славных английских и валлийских простолюдинов-лучников, которые своими longbow разбивали французское элитарное рыцарство при Азенкуре, но и, например, народное ополчение из города Порту, составлявшее основу войска португальского короля Афонсу Энрикеша в его битве против мавров и последующей осаде Лиссабона 1147 года.



Осада Лиссабона в картине Роке Гамейро / Wikimedia

Там, кстати, было очень интересно. Король Португалии в решающий момент вынужден был отослать ополчение домой, потому что истек срок контракта и главный феодал ничего не сумел с этим сделать. Простолюдинов пришлось отпустить с миром, а будущую столицу королевства штурмовали уже крестоносцы из Нормандии и немецких земель, которые вообще плыли в Палестину, но были вынуждены сделать остановку для пополнения запасов в португальских портах. Там их и встретили агенты короля, которые пригласили рыцарей прибыть в лагерь Афонсу Энрикеша, который и убедил присоединиться к его войску.

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Да, действительно были маленькие феодальные отряды, состоящие из аристократов, но и в них были простолюдины, точнее – люди низкого происхождения, которые стали профессиональными воинами. Да, среди оруженосцев могли быть младшие родственники феодала (то есть также аристократы), но в основном это были крестьяне из подчиненных властелину сел (даже зависимые, в Московском царстве в более поздний период таких называли "боевыми холопами"). Но речь сейчас не о московитах, а о том, что это не была закрытая корпорация. Точнее, далеко не всегда.

Когда же речь заходит о больших армиях и войнах королевств, то средневековые хроники и имеющиеся документы фиксируют и четко указывают, что их основу составляли простолюдины (то есть не чисто воины, а крестьяне и горожане), но точно не аристократы. То же самое в более поздние времена касалось швейцарских наемников-пикинеров или их постоянных врагов немецких ландскнехтов.

Иметь большое войско исключительно из аристократов просто невозможно с точки зрения экономики, но прежде всего – элементарной логики. Потому что у конницы должна быть обслуга, а рыцаря в латах – оруженосцы, которые его в латы заковывают и на коня посадят. То есть аристократ – это вершина айсберга, о гибели которого напишут в хронике и даже вспомнят по имени, зато павшие простолюдины будут в лучшем случае +1 или вообще без упоминания. Но это не значит, что их не было. Более того, у этих простолюдинов были свои градации и там все сложно.

Наличие простолюдинов в средневековых армиях имело ряд объяснений и, например, свидетельствовало о борьбе городов и цехов за свои права, а также противостояние короля и феодалов. Последние имели профессиональные отряды воинов (некие ПВК), зато король часто опирался как раз на ополчение и таким образом создавал баланс сил, ну, и массовость, которая часто решала судьбу битв.



Поэтому и в Средневековье также гибли простые люди и даже чаще элиты, ведь не всегда имели надлежащую боевую подготовку и снаряжение. В этом господин Портников прав, но он ошибается в том, что отрицает другие форматы.

Также не стоит в контексте Средневековья было упоминать такие термины как "отчизна", "собственное государство" у простых людей – это явный анахронизм для того периода. Кроме того, не надо говорить, что все простые люди были то ли зависимые, то ли крепостные, потому что это не так.

Возможно, господин Портников удивится, но в Западной Европе существовали три Средневековья, что имели важные различия и это прямо влияло на военное дело и вовлеченность в него людей разных сословий. К тому же, они имели свои региональные особенности.

Также Средневековье не прекратилось с началом Великой Французской революции, это произошло значительно раньше. И конечно, Франция накануне революции не была "феодальным государством" в понимании Портникова.

Конечно, журналист, пусть и уважаемый, потому что лауреат Шевченковской премии, не должен этого знать и разбираться в нюансах между алодом и феодом, как и знать, из каких слоев состояло средневековое войско английского короля или когда наступили современные времена.

Но возникает вопрос, для чего тогда ступать на неизведанную территорию "темных веков"? Ответ прост – потому что считал, что никаких тайн там нет, все просто и прозрачно, ведь раньше никто за руку не ловил и лицом не тыкал, зато лайки, репосты и просмотры неслись, словно "атака легкой кавалерии".

Почему так произошло? Потому что сейчас сформировалось представление, что история – это просто и чтобы во всем разобраться, надо глянуть какой-то стримчик или прочитать Википедию. Но нет, это так не работает. История, хоть и не совсем наука, потому что не имеет законов и доказательности экспериментов, но это сложная дисциплина, что требует детального усвоения соответствующего инструментария, критики источников, длительной подготовки и понимания сущности исторического процесса, один из аспектов которого заключается в том, что понять древние времена, используя современную тебе оптику, невозможно. Зато на то, чтобы реально понять древние времена, могут уйти годы работы, к сожалению, без гарантии на успех.

Поэтому, граждане-публицисты, пожалуйста, осторожнее с историей, историческими аналогиями и собственными интерпретеациями исторических событий. Иначе вы рискуете попасть в неприятное положение и стать мемом. Например, такими:

Это, кстати, и призыв к журналистам и редакторам лучше готовиться к эфирам, а не устраивать "теплые ванны" гостям. Потому что Виталию Портникову они точно не нужны. Не должны они быть нужны и потребителям такого медийного продукта.