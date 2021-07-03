Скандал с пропагандисткой Кремля Симоньян: объявила актера из "Звездного пути" ведущим на RT

Российская пропагандистка и главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что Уильям Шетнером будет вести программу на RT America. Актер ответил, что права на его шоу продала продюсерская компания.

Также Шетнер написал, что он не знает этой женщины и извинился перед своими фанатами. Он пояснил, что программа будет научной.

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Скандал с Симоньян и Шетнером

Маргарита Симоньян в твиттере написала, что Шетнер якобы будет вести у них новую программу.

"Капитан Кирк перешел на сторону добра", – заявила пропагандистка.

Сообщение Симоньян вызвало возмущение среди поклонников актера и в американских СМИ. Там напомнили, что RT считают международным средством пропаганды Владимира Путина. Более того, спецслужбы США обвинили телеканал в распространении дезинформации перед президентскими выборами в 2016 году.

Реакция Уильяма Шетнера

Ознакомившись с сообщением пропагандистки, актер заявил, что программа не снималась для российского телеканала. При этом канал приобрел ее у продюсерской компании. Также он вспомнил и о самой Симоньян.

Я не знаком с этой женщиной. И мне не нравятся ее слова. Я не политик, и меня злит, что глава телевизионной сети сказала это о шоу, которое они только купили для показа. Я извиняюсь перед своими фанатами от ее имени,

– заявил актер.

Он также пояснил, что у актеров нет возможности контролировать, куда продают их программу, если они не владеют компанией, которая их снимает.

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