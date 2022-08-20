российская дипломатия получила мокрыми трусами, – Солонтай о призыве посла истребить украинцев

После скандала с российским "дипломатом" михаилом ульяновым, который призвал истребить украинцев, его выдворение из Австрии вполне возможно. Схожие ситуации уже случались, в том числе и в Австрии.

В частности, в эфире 24 канала директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай вспомнил об взаимной высылке дипломатов между россией и Австрией. Потому и в этот раз такой сценарий не станет неожиданностью.

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российские дипломаты получили… мокрыми трусами

Политолог убежден, что в этой ситуации российская так называемая дипломатия достаточно серьезно сама себя подставила. Буквально – за это она получила мокрыми трусами.

Что такое вообще "русская дипломатия"? Говорить о дипломатии в контексте россии это так с большой натяжкой. Это же "лавровщина"...

– заявил Александр Солонтай.

Он отметил, что в цивилизованных странах дипломаты выполняют специальную миссию. В россии же у таких людей нет профессиональной позиции – они становятся пропагандистами, спецслужбистами, обслугой диверсантов.

"Поэтому никакого удивления и никакого сожаления", – резюмировал эксперт по практической политике.

Александр Солонтай о заявлениях россии, позиции НАТО и прогнозах по войне – смотрите видео

Скандал с русским "дипломатом": коротко