российская дипломатия получила мокрыми трусами, – Солонтай о призыве посла истребить украинцев
После скандала с российским "дипломатом" михаилом ульяновым, который призвал истребить украинцев, его выдворение из Австрии вполне возможно. Схожие ситуации уже случались, в том числе и в Австрии.
В частности, в эфире 24 канала директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай вспомнил об взаимной высылке дипломатов между россией и Австрией. Потому и в этот раз такой сценарий не станет неожиданностью.
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российские дипломаты получили… мокрыми трусами
Политолог убежден, что в этой ситуации российская так называемая дипломатия достаточно серьезно сама себя подставила. Буквально – за это она получила мокрыми трусами.
Что такое вообще "русская дипломатия"? Говорить о дипломатии в контексте россии это так с большой натяжкой. Это же "лавровщина"...
– заявил Александр Солонтай.
Он отметил, что в цивилизованных странах дипломаты выполняют специальную миссию. В россии же у таких людей нет профессиональной позиции – они становятся пропагандистами, спецслужбистами, обслугой диверсантов.
"Поэтому никакого удивления и никакого сожаления", – резюмировал эксперт по практической политике.
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Скандал с русским "дипломатом": коротко
- Представитель россии в международных организациях, расположенных в австрийской Вене, Михаил Ульянов призвал истребить украинцев.
- Буквально в благодарном репосте Владимира Зеленского американцам за предоставленное оружие он написал: "Никакой пощады украинскому населению". Впоследствии свой пост он удалил и пытался оправдаться: мол, его не так поняли.
- На скандал немедленно отреагировали в украинском МИДе. Спикер Министерства Олег Николенко попросил правительство Австрии признать россиянина персоной нон-грата.