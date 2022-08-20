Зокрема, в ефірі 24 каналу директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай пригадав взаємну висилку дипломатів між росією та Австрією. Тому й цього разу такий сценарій не стане несподіванкою.
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російські дипломати отримали… мокрими трусами
Політолог переконаний, що в цій ситуації російська так звана дипломатія доволі серйозно сама себе підставила. Буквально – за це вона отримала мокрими трусами.
Що таке взагалі "російська дипломатія"? Говорити про дипломатію в контексті росії – це так з великою натяжкою. Це ж "лавровщина"…
– заявив Олександр Солонтай.
Він наголосив, що в цивілізованих країнах дипломати виконують спеціальну місію. Натомість у росії такі люди не мають професійної позиції – вони стають пропагандистами, спецслужбістами, обслугою диверсантів.
"Тому жодного подиву й жодного жалю", – резюмував експерт з практичної політики.
Олександр Солонтай про заяви росії, позицію НАТО та прогнози щодо війни – дивіться відео
Скандал з російським "дипломатом": коротко
- Представник росії в міжнародних організаціях, що розташовані в австрійському Відні, міхаіл ульянов закликав винищити українців.
- Буквально в репості подяки Володимира Зеленського американцям за надану зброю він написав: "Жодної пощади українському населенню". Згодом свій пост він видалив і пробував виправдатися: мовляв, його не так зрозуміли.
- На скандал негайно відреагували в українському МЗС. Речник Міністерства Олег Ніколенко попросив уряд Австрії визнати росіянина персоною нон-ґрата.