Зокрема, в ефірі 24 каналу директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай пригадав взаємну висилку дипломатів між росією та Австрією. Тому й цього разу такий сценарій не стане несподіванкою.

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російські дипломати отримали… мокрими трусами

Політолог переконаний, що в цій ситуації російська так звана дипломатія доволі серйозно сама себе підставила. Буквально – за це вона отримала мокрими трусами.

Що таке взагалі "російська дипломатія"? Говорити про дипломатію в контексті росії – це так з великою натяжкою. Це ж "лавровщина"…

– заявив Олександр Солонтай.

Він наголосив, що в цивілізованих країнах дипломати виконують спеціальну місію. Натомість у росії такі люди не мають професійної позиції – вони стають пропагандистами, спецслужбістами, обслугою диверсантів.

"Тому жодного подиву й жодного жалю", – резюмував експерт з практичної політики.

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