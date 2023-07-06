Скандал с песнями Лепса в Киевской области: нарушителю вручили повестку в ТЦК
Источник:Полиция Киевской области
Полиция составила админпротоколы на женщину и мужчину, которые в кафе Киевской области слушали российские песни. К тому же правонарушителю вручили повестку.
До этого к административной ответственности привлекли директора кафе. Инцидент произошел в заведении "Дубровка" Киевской области.
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Продолжение скандала с российскими песнями в Киевской области
Как рассказали правоохранители, в Погребах полицейские составили админпротокол по статье о мелком хулиганстве на мужчину и женщину, которые на замечания гражданки начали агрессивно вести себя.
В Киевской области в кафе слушали российские песни / фото полиции
Кроме того, военные уже вручили правонарушителю повестку для явки в Броварской ТЦК и СП.Обратите внимание! Санкция статьи предусматривает штраф от 51 до 119 гривен либо общественные работы сроком от 40 до 60 часов, либо исправительные работы сроком от одного до двух месяцев за вычетом 20% заработка, либо административный арест сроком до 15 суток.
Правонарушителю вручили повестку / фото полиции
Что этому предшествовало
- Напомним, что на днях в сети распространялось видео, на котором мужчина с женщиной в "Дубровке" исполняли песню певца страны-агрессорки, что возмутило другую посетительницу.
- Кстати, заведение расположено в селе Погребы, что в Броварском районе.
- Так, гражданка попросила присутствующих прекратить петь на русском языке, на что любители Лепса отреагировали агрессивно.
- Поэтому правоохранители Броварского управления полиции Киевщины проверили и задокументировали заведение, в котором произошел конфликт. Они составили соответствующий админпротокол по части 1 статьи 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
- Позже администрация кафе решила прокомментировать скандал. Представители этого заведения извинились за российские песни, однако начали вместе с тем говорить о том, что якобы "не в состоянии следить за каждым посетителем заведения".