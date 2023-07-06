Скандал с песнями Лепса в Киевской области: нарушителю вручили повестку в ТЦК

Полиция составила админпротоколы на женщину и мужчину, которые в кафе Киевской области слушали российские песни. К тому же правонарушителю вручили повестку.

До этого к административной ответственности привлекли директора кафе. Инцидент произошел в заведении "Дубровка" Киевской области.

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Продолжение скандала с российскими песнями в Киевской области

Как рассказали правоохранители, в Погребах полицейские составили админпротокол по статье о мелком хулиганстве на мужчину и женщину, которые на замечания гражданки начали агрессивно вести себя.



В Киевской области в кафе слушали российские песни / фото полиции

Кроме того, военные уже вручили правонарушителю повестку для явки в Броварской ТЦК и СП.

Санкция статьи предусматривает штраф от 51 до 119 гривен либо общественные работы сроком от 40 до 60 часов, либо исправительные работы сроком от одного до двух месяцев за вычетом 20% заработка, либо административный арест сроком до 15 суток.



Правонарушителю вручили повестку / фото полиции

Что этому предшествовало