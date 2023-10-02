Блогерша разъезжает через Южный мост в комендантский час: в КМВА отреагировали на скандал
Источник:КМВА
Блогерка Виктория (Анна) Краснова в соцсетях кичилась, как в комендантский час катается по Южному мосту, въезд на который разрешен только по специальным пропускам. В городской военной администрации уже отреагировали.
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко подчеркнул, что передвигаться по этому мосту пока имеют право только военнослужащие. Как у девушки оказался пропуск и легальный ли он еще предстоит выяснить.
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Кто может передвигаться по Южному мосту в Киеве
Сергей Попко отметил, что запрет проезда по Южному мосту в столице, как и комендантский час – важные ограничения, которые ввели ради ситуации безопасности.
Он отметил, что пропуск на комендантский час не дает право проезда через Южный мост – ни днем, ни ночью, а право проезда по этому объекту имеют только военнослужащие и другие представители сил обороны, а также:
- транспорт, обеспечивающий жизнедеятельность города;
- большегрузные автомобили.
КМВА выяснит, откуда у блогерши появился пропуск на комендантский час
Попко напомнил, что пропуск на комендантский час выдают четко на конкретное авто и конкретных водителей. В пропуске указаны: марка, цвет, номер машины, данные водителя, который имеет право управлять, кому принадлежит автомобиль и даже кто выдал документ.
Более того, каждый пропуск имеет защиту и свой уникальный номер.
В каждом отдельном нарушении нужно четко выяснить – был ли пропуск, был ли он легальным, а если "да" – то кто и на каких основаниях его выдал. Данные в пропуске все четко указаны,
– сказал он.
Сергей Попко добавил, что досмотр за соблюдением правил использования "ночных пропусков" осуществляется полицией на дорогах или на блокпостах. Нелегальные пропуски или те, которые используются с нарушениями – изымаются.
По его словам, только за последние несколько месяцев изъяли более полутора тысяч таких документов.
Что предшествовало
- Киевская блогерша под псевдонимом "Devil" в своем инстаграме опубликовала видео, на котором показывает свою бурную жизнь в столице во время комендантского часа. Она также показала неизвестного мужчину и похвасталась пропуском, позволяющим передвигаться по городу в это время.
- Более того, блогерша каталась по Южному мосту, передвижение по которому строго запрещено.
- Это очень возмутило украинцев. Тем более, что это уже не первый раз девушка хвастается ночными поездкам по городу. Также оказалось, что в своих соцсетях она поддерживала Путина и даже говорила, что он ей "нравится".