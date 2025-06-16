Скандал в ВСУ: военный заявил об избиении и издевательствах в 57 ОМБр, командование опровергает

Журналисты рассказали о скандале в 57 ОМБр. Они обнародовали данные одного из бойцов о том, что в бригаде издеваются над военными. Но в бригаде эти обвинения отвергают.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное и заявление 57 ОМБр.

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Что за скандал с избиением военного в 57 ОМБр

Руслан с Кировоградщины предоставил Суспильному видео и фотографии, которые свидетельствуют о фактах насилия в бригаде.

Как только мы приехали, командование было вроде бы нормальное. Затем они начали отказывать в лечении. Выплаты за подписание контракта я не получил, у нас в бригаде никто не получил ни копейки, кроме зарплаты. Ребята ждут боевые, но командование пошло другим путем – они начали применять физическую силу: бить военных, катать в багажниках. У командиров есть определенные военнослужащие, которых они просят, чтобы они били,

– рассказал он.

Руслан признался, что в октябре 2024 года ушел в СОЧ, поскольку не получал надлежащего лечения. Через месяц жене позвонили из части, позже Руслану предложили вернуться на службу.

Но он пробыл там всего сутки.

Увидел, как дальше бьют ребят, они избиты, есть видеозаписи. У нас был случай, когда парню из военной полиции машину сожгли, потому что он ребят постоянно бьет. Поэтому на следующий день, как только стемнело я развернулся и ушел. Потому что мне начали поступать угрозы, потому что я в СОЧ был. Решили меня проучить, один подошел и сказал: "Я тебя зарежу". Многие из ребят говорили, что замполит ко мне подсылает, чтобы меня проучили за СОЧ,

– объяснил военный.

Он обратился в генеральную прокуратуру, в СБУ, к Дмитрию Лубинцу, в ГБР и Офис президента. ГБР открыло производство о превышении военно-служебным лицом власти или служебных полномочий. Другие ведомства обрабатывают запросы.

Руслан говорит, что хотел бы продолжить службу, но уже в другой бригаде.

Реакция бригады на скандал

57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко опровергла эти сообщения. Там указали, что боец, с которым говорило Суспильное, дважды был в СОЧ, из последнего до сих пор не вернулся.

"Солдат Т., который упоминается в публикации, системно избегал выполнения своих служебных обязанностей в рядах Вооруженных Сил Украины, зарекомендовал себя с негативной стороны и ни разу не был задействован в выполнении боевых задач. Мы имеем все основания считать, что эти заявления направлены не на защиту прав, а на попытку скрыть нежелание служить и участвовать в обороне нашего государства. Вместо достойной службы этот человек выбрал путь дискредитации украинских военных. До службы в воинской части солдат Т. неоднократно был осужден за мошенничество, отбывал наказание в местах лишения свободы. И именно мошенническое поведение – манипулятивное, лживое, направленное на уклонение, сегодня просматривается в его действиях", – написали в 57 ОБМр.

В апреле 2025 года в интернете появлялась информация о якобы неправомерном поведении военнослужащих бригады. Тогда Военная служба правопорядка, военная контрразведка СБУ, Государственное бюро расследований, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека проводили многочисленные проверки и расследования. Признаков правонарушений или преступлений со стороны командования и военнослужащих бригады тогда не обнаружили.